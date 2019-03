Cand si unde se deschide primul magazin Victoria's Secret din Romania

Ziare.

In acest magazin, care va avea peste 500 de metri patrati si va fi situat la parterul mall-ului, va fi comercializata intreaga gama de produse a brandului."Deschiderea magazinului Victoria's Secret este un pas strategic important, pentru ca unul dintre obiectivele de anul acesta este cresterea numarului brandurilor premium si exclusive din Baneasa Shopping City. Bineinteles, pana la finalul anului 2019, ni se vor alatura si alte branduri internationale in premiera in Romania", a declarat Razvan Marcu, Chief Commercial Officer Baneasa Shopping City.In ultima jumatate de an, 12 branduri locale si internationale s-au alaturat centrului comercial Baneasa Shopping City. Maison Christian Dior - singurul boutique din Romania, conceptul de lux Davidoff of Geneve, Nespresso, Tumi - unul dintre cei mai mari retaileri de accesorii de calatorie din lume, O51 - brandul premium Optiblu, Bigstep sunt doar o parte dintre noii chiriasi ai centrului comercial.