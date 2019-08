Ce tipuri de rafturi metalice sunt potrivite pentru magazinul tau?

Ziare.

com

Ca material al rafturilor, peretilor si al suprafetelor, este folosit metalul. Pentru partea din spate a magazinului exista rafturi modulare de perete, rafturi perforate cu agatatoare etc.Pentru colturile interioare ale magazinului pot fi utilizate rafturi de colt interior economice, raturi metalice colt interior de 90 de grade, precum si rafturi metalice colt exterior.Astfel de rafturi sunt realizate cu panouri economice, care extind semnificativ functionalitatea magazinului si pot fi cumparate de pe site-ul https://rafturionline.ro/ro/rafturi-metalice/rafturi-magazin Rafturile de mijloc tip gondola sunt destinate pentru expunerea produselor atat pe o parte, cat si pe cealalta. Materialele si componentele de inalta calitate, precum si caracteristicile speciale de design ale rafturilor metalice tip gondola, iti permit sa obtii un efect vizual maxim atunci cand produsele sunt expuse.Rafturile metalice cu agatatori, pentru magazine, sunt utilizate pentru depozitarea:- produselor tipografice;- ochelarilor;- painii;- jucariilor;- instrumentelor de uz casnic;- mancarii preambalate;- articolelor de uz casnic;- produselor chimice de uz casnic;- rechizitelor de birou;- articolelor din sticla;- articolelor din ceramica;- si multe alte bunuri.Materialul se remarca prin metalul de calitate si prin perforatii. Cel mai popular este raftul metalic, care are o multime de avantaje precum, pretul redus, capacitatea de a rezista la greutate mare, asamblarea usoara, intretinerea usoara etc.Combinand modelele de capat, perete si colt, poti crea linii lungi pentru autoservire, ceea ce iti va permite sa utilizezi mai rational spatiul podelei de tranzactionare.In multe magazine cu autoservire, poti vedea modele perforate si combinate, concepute pentru depunerea marfurilor pe rafturi si pentru a le agata in carlige.Raftul de perete perforat pentru podeaua de tranzactionare, este creat cu o grila cu pe peretele din spate. Se utilizeaza cu diferite dispozitive suplimentare (cosuri etc.) fixate cu elemente de fixare speciale.Cele mai populare echipamente tehnologice din comertul cu amanuntul, sunt rafturile specializate concepute exclusiv pentru organizarea si afisarea marfurilor in incinta magazinului si care pot fi cumparate din magazinul online rafturimetalice.ro.Astfel, vei avea expuse constant o gama larga de produse diferite. Rafturile metalice te vor ajuta la amenajarea spatiului magazinului tau.Echipamentele metalice comerciale sunt cele mai potrivite pentru expunerea la vanzare a produselor. Preturile produselor metalice in magazinul online rafturionline.ro sunt mai mult decat rezonabile si vei fi surprins placut atunci cand vei economisi bugetul.Echipamentele pe mai multe niveluri sunt comandate atat de antreprenorii care au deschis recent un magazin de vanzari, cat si de magazinele mari care au o experienta practica vasta in vanzari.Avantajele evidente ale rafturilor metalice sunt: pretul rezonabil, sunt practice, mentin igiena, prezinta rezistenta mecanica. Rezistenta la umiditatea din mediu depinde direct de proprietatile materialului.Produsele de calitate pe care le gasesti in magazinul online rafturimetalice.ro sunt acoperite cu melamina si plastic, care nu isi pierd proprietatile utile in timpul contactului prelungit cu mediile saturate de umiditate.