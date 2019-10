Cum s-a ales Selgros cu o amenda de 105.000 de lei si a ramas fara 20 de tone de peste

Ziare.

com

ANPC transmite ca - in cadrul unei serii de controale pe care le desfasoara in marile magazine - a descoperit ca Selgros nu respecta o serie de reguli si vinde produse neconforme.Printre problemele constatate s-a numarat faptul ca baby caracatita si unele cantitati de fructe de mare erau incarcate cu gheata (din cauza dezghetarii si recongelarii), iar unele produse piscicole nu erau insotite de date cu privire la temperatura la care erau depozitate.In plus, Selgros desfasura "activitati de congelare peste proaspat fara a indeplini cerintele prevazute de Regulamentul 853/2004, respectiv existenta in dotare a echipamentelor de congelare cu putere suficienta pentru ca produsele sa fie aduse repede la - 18 grade Celsius", a transmis ANPC la solicitareaSi, tot potrivit ANPC, Selgros nu dispunea de instalatii frigorifice care sa asigure depozitarea produselor la o temperatura de -18 grade Celsius."Actiunea (de control - n.red.) nu s-a desfasurat doar in Bucuresti, ci si in Constanta, in Brasov si in alte judete. Ulterior, am discutat cu cei de la Selgros, care au transmis ca si-au comandat abatisoare. Acestea sunt niste echipamente care sa asigure congelarea produselor in conditii optime", a spus Horia Constantinescu, seful ANPC.Oricum, Selgros s-a ales cu o amenda de 105.000 de lei si a ramas fara 20 de tone de peste (cantitate oprita definitiv la comercializare de inspectorii ANPC).