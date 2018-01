Fabrica de produse contrafacute in Pantelimon: Puneau marci celebre pe haine din Turcia

Ziare.

com

Prejudiciul cauzat se ridica la aproximativ 500.000 de euro.Potrivit Inspectoratului de Politie Ilfov, hainele ar fi fost aduse din Turcia neinscritionate la depozitul din Sectorul 2 si apoi la fabrica din Pantelimon, unde erau inscriptionate cu marci cunoscute.Ulterior, marfa ar fi fost vanduta in complexe comerciale din Bucuresti si din tara, dar si online.Politistii din Ilfov au facut doua perchezitii, atat la fabrica din Pantelimon, cat si la depozitul din Capitala, confiscand peste 3.000 de articole de imbracaminte, respectiv,, peste 27.500 de etichete cu marci cunoscute, aproximativ 6.400 cheite de fermoar inscriptionate cu o marca renumita, peste 4.500 de abtibilduri inscriptionate cu insemnele unor marci, precum si aparatura si materialele utilizate.De asemenea, patru persoane au fost duse la sediul politiei pentru audieri, dintre care doua au fost retinute, urmand sa fie prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu.Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice continua cercetarile fata de cei in cauza sub aspectul savarsirii infractiunii de contrafacere a unei marci inregistrate.