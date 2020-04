Forte Vita Farm a lansat farmacia online, autorizata de Ministerul Sanatatii

Ziare.

com

Pacientii pot comanda online, cu livrare acasa, o gama larga de medicamente distribuite fara reteta, suplimente alimentare, dispozitive medicale sau produse naturiste.Pentru fiecare produs din farmacia online Pitesti, utilizatorii gasesc pe site toate informatiile de care au nevoie: prospect, caracteristici produs, informatii preluate de pe site-ul oficial al Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania.Toate comenzile ajung in cele mai bune conditii la pacienti, livrate cu autovehicule dotate corespunzator pentru transportul medicamentelor.Pe langa medicamente si suplimente, se pot comanda online produse de ingrijire, cosmetice si dermatocosmetice. Forte Vita Farm ofera produse de la branduri de incredere precum Avene, Bioderma, Vichy sau La Roche Posay, care se pot comanda din farmacia online www.fortevita.ro la pret redus.1. Suplimente alimentare2. Mama si copilul3. Controlul diabetului4. Homeopate5. Dispozitive Medicale6. Cosmetice7. Cuplu8. Proteine masa musculara9. Slabire si detoxifiere10. Medicamente fara retetaPentru cumparaturile din farmacia online, este nevoie ca utilizatorii sa isi creeze un cont personal pe site-ul farmaciei, cu ajutorul caruia se autentifica la fiecare cumparare.Farmacia online asigura livrarea gratuita a produselor, la fiecare comanda de peste 199 de lei.are o experienta de 22 de ani in domeniul farmaceutic, cu 14 farmacii deschise in orasul Pitesti si in mediul rural, in judetul Arges.Farmacia are o echipa permanenta de 40 de farmacisti si asistenti specializati, profesionisti autorizati pentru asistenta de sanatate.Pentru consiliere sau sfaturi de la farmacisti, pacientii au optiunea de a-i contacta telefonic, prin e-mail sau prin intermediul formularului de pe site.Telefon: 0770 798 138Adresa: Bd Republicii, nr. 38, Centru, Pitesti, Jud. Arges, Romania;