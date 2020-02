Magazin de Prelate - Corturi industriale

Ziare.

Magazin de Prelate pune la dispozitia clientilor sisteme de inchidere terase si spatii exterioare, o gama variata de prelate si corturi industriale, care satisfac orice exigente, rezista la intemperii, asigurand protectie la temeperaturi extreme, vant, umezeala, radiatii UV si zgomot. In functie de destinatie, sistemele de protectie sunt tratate pentru a fi ignifuge.Oferta de corturi industriale si comerciale acopera toate necesitatile pietei si utilizarea acestui tip de constructii are numeroase avantaje, cel mai important fiind adaptabilitatea pentru fiecare proiect.Puteti comanda din gama larga de corturi industriale din prelata PVC tratata impotriva razelor UV, cu durata de viata extinsa, in functie de destinatia pe care doriti sa o dati proiectului: birou de teren, spatiu comercial, depozit pentru marfuri, echipamente sau materiale, spatiu de reconditionare si reparatii de echipamente mari, ternuri de sport, sali de conferinte sau petrecer etc.De ce sa alegeti corturi industriale ? Pentru ca sunt usor de construit si de dezasamblat. In plus, nu este posibila pierderea materiala de la demolare pana la constructia secundara.Dupa fiecare demontare, poate fi construit si utilizatiin mod repetat. Prin urmare, constructia, extinderea, relocarea si demolarea corturilor pot fi realizate rapid in functie de conditiile sezoniere.Pentru aceste proiecte se utilizeaza profiluri usoare si sigure din aliaj de aluminiu de inalta rezistenta ca structura principala. Executia este rapida, iar costurile de constructie scazute.Datorita calitatii materialeor aceste incinte pot fi echipate cu tehnologie si siteme moderne care sa le sporesca gradul de confort.Echipa insarcinata cu proictarea si executia constructiei pe care o doriti este formata din profesionisti care se asigura ca fiecare detaliu si etapa a executiei este facuta cu respectarea celor mai riguroase standarde in ceea ce priveste calitatea, confortul, functionalitatea si siguranta.Magazin de Prelate pune in opera ideea dumnevoastra de spatiu economic pentru o destinatie profitabila. Acum, si in rate fara dobanda!