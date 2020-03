Miliardarul care-si tine magazinele deschise, pentru ca "Dumnezeu a vorbit cu el"

Ziare.

Mai mult, Hobby Lobby refuza chiar sa plateasca concediul medical luat de angajatii bolnavi inclusiv de COVID-19.Lantul de magazine mentine deschise unele magazine in statele care nu au ordonat comerciantilor cu amanuntul neesential sa inchida, scrie The Independent CEO-ul companiei, David Green, a carui avere e estimata la 6 miliarde de dolari, le-ar fi spus angajatilor ca "Dumnezeu a vorbit cu el si nu i-a mentionat nimic de concediul medical".Intr-o scrisoare adresata angajatilor pe 19 martie, David Green a scris: "Cand sotia mea a cerut ajutorul Domnului, El a asigurat-o ca e in control. Desi nu stim ce ne rezerva viitorul sau cat timp va tine aceasta situatie, putem fi linistiti deoarece Dumnezeu are situatia sub control".Nu e pentru prima oara cand Hobby Lobby tine capul de afis. In 2017, lantul de magazine a fost amendat cu 3 milioane de dolari pentru contrabanda, dupa ce a etichetat in mod deliberat mii de artefacte irakiene din Orientul Mijlociu pentru a fi vandute in SUA, incalcand astfel o lege din 2004, care interzicea importul bunurilor culturale irakiene in SUA.I.G.