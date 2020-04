Paharul meu de plastic

Ziare.

Stiati ca, inainte de inventarea plasticului, singurele substante care puteau fi modelate erau argila si sticla? Se foloseau pentru depozitare lutul dur si sticla, dar erau grele si fragile.Vorbind despre plastic, iata ca acesta nu este atat de simplu pe cat pare. Exista mai multe tipuri de plastic. Unele dintre ele sunt refolosibile, altele devin periculoase dupa mai multe utilizari. Unele sunt usor reciclabile, altele au nevoie de manipulari mai sofisticate si mai complexe in procesul de reciclare. Paharele din plastic sunt confectionate din polietilen tereftalat, sau PET, un plastic din poliester puternic rezistent, care rezista atat la temperaturi calde cat si la rece si este destul de rezistent la fisuri.Printr-un proces cunoscut sub numele de turnare prin injectie, PET-ul este amestecat ca un lichid, injectat in matrite in forma de cupa si apoi racit si solidificat.Unele pahare din plastic si PET-urile s-au dovedit ca rezista la temperaturi extreme, iar durabilitatea lor a fost testata intre -22 grade Fahrenheit si 180 grade Fahrenheit.De asemenea, sunt populare pentru integritatea produsului, deoarece sunt extrem de sterile si fara miros si este dovedit ca mentin gustul si aroma initiala a bauturii pe care o contin.Turnarea prin injectie incepe cu materialul plastic brut, PET, fiind turnat intr-o masina numita buncar. Aceasta masina este conceputa special pentru a amesteca acest material pana cand este gata de a fi injectat in matrite metalice lucrate cu grija.Matritele pot fi realizate in orice dimensiune sau forma, in functie de stilul si specificatiile recipientelor de plastic create.Dupa ce PET-ul a fost injectat in matrite, acesta este racit si ejectat in depozit uscat unde se solidifica in forma finala. De aici, tot ceea ce a mai ramas este de a elimina turnarea din matrita si ambalat cu alte produse finite.Pentru orice eveniment alegeti sa folositi pahare de plastic, asigurati-va ca le achizitionati de la furnizori seriosi, care va ofera calitate, promptitudine si o gama variata de pahare din plastic pentru diverse bauturi.Paharele de plastic te scapa de grija spalarii paharelor de sticla, sunt comod de utilizat, pot fi personalizate si te salveaza din situatii in care paharele tale de sticla nu sunt suficiente pentru a face fata unei mese la iarba verde sau in gradina, cu prietenii, familia si copiii.