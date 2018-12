Programul de Sarbatori al mall-urilor, supermarketurilor, bancilor si Postei

Programul de Sarbatori al mall-urilor din Bucuresti

Magazine: 10:00-22:00

Food Court: Luni-Joi - 10:00-23:00; Vineri-Duminica: 10:00 - 24:00

Cinema: 10:00 - 24:00

Mega Image: 08:00 - 23:00

Programul de Sarbatori al supermarketurilor

Incepand de joi, 20.12.2018, si pana duminica, 23.12.2018, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va varia de asemenea in intervalul orar 22:30 - 23:30.

Luni, 24.12.2018 si luni, 31.12.2018, ora deschiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 7:00-7:30, iar ora inchiderii va varia de asemenea in intervalul orar 17.00 - 18.00.

Marti, 25.12.2018, si marti, 01.01.2019, magazinele Kaufland vor fi inchise.

Miercuri, 26.12.2018 si miercuri, 02.01.2019, majoritatea magazinelor Kaufland vor avea program scurt: se vor deschide la ora 9.00, iar ora inchiderii va varia in intervalul 15:00 - 16:00.

Magazine inchise si pe 26.12.2018 si pe 02.01.2019: Gherla, Reghin, Orastie.

Magazinul Kaufland din Falticeni va fi inchis pe 02.01.2019.

Programul de Sarbatori al bancilor

25, 26 decembrie 2018 - inchise, cu exceptia sucursalelor din centrele comerciale si mall-uri, care vor functiona dupa programul acestora

1, 2 ianuarie 2019 - inchise, cu exceptia sucursalelor din centrele comerciale si mall-uri, care vor functiona dupa programul acestora

Programul de Sarbatori al Postei Romane

Luni, 24 decembrie 2018, toate subunitatile postale din mediul urban si rural isi vor desfasura activitatea in intervalul orar 8:00 - 16:00.

In zilele de 25 si 26 decembrie 2018, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise, intrucat in conformitate cu prevederile Codului Muncii, acestea sunt zile de sarbatoare legala, in care nu se lucreaza.

In perioada 27 - 29 decembrie, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor functiona in program normal de lucru.

In perioada 31 decembrie 2018 - 2 ianuarie 2019, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise, urmand ca Posta Romana sa isi reia programul normal de lucru incepand cu data de 3 ianuarie 2019.

Ziua de 31 decembrie 2018, stabilita libera, va fi recuperata de angajatii Postei Romane sambata, 12 ianuarie 2019.

Program de Sarbatori Enel Romania

Ziare.

com

va vine in ajutor cu programul mall-urilor din Bucuresti, supermarketurilor, bancilor, Postei si companiei Enel pentru perioada Sarbatorilor de iarna.Bucuresti Mall-Vitan va functiona dupa un program special in perioada sarbatorilor de iarna, potrivit unui comunicat de presa remisDuminica, pe 23 decembrie, magazinele, cafenelele si restaurantele vor fi deschise intre 10:00 si 23:00.Luni, pe 24 decembrie, magazinele, restaurantele si cafenelele vor fi disponibile publicului intre 10:00 si 20:00.In ziua de Craciun, restaurantele, cafenelele si Mega Image raman deschise intre 14:00 si 20:00, insa magazinele, World Class si salonul GETT's vor fi inchise. Clientii Bucuresti Mall-Vitan pot veni la cinema in intervalul orar 14:00 - 01:00.Pe 31 decembrie, restaurantele, cafenelele si Mega Image vor fi deschise intre 10:00 si 20:00, magazinele si salonul GETT's intre 10:00 - 19:00, iar cinematograful Hollywood Multiplex intre 10:00 si 20:00.De Anul Nou, pe 1 ianuarie, clientii vor putea merge in restaurante, cafenele si in Mega Image intre 14:00 si 22:00, in magazine si la GETT's intre 14:00 si 21:00, iar la cinema intre 14:00 si 01:00. World Class va fi inchis in aceasta zi.Cazino-ul va functiona dupa program normal, non-stop, pe toata durata sarbatorilor.In celelalte zile, in afara celor mentionate mai sus, orarul de deschidere ramane acelasi:Potrivit unui comunicat de presa remis, in Ajunul Craciunului, luni, pe 24 decembrie, magazinele vor fi deschise intre orele 10:00 - 18:00. Zona de Food Court va fi disponibila intre 10:00-19:00, iar cinema-ul Movieplex intre 10:00-18:00.In ziua de Craciun, magazinele vor fi inchise, insa clientii vor putea lua masa in Food Court, intre 14:00 - 20:00 si pot merge la film intre 14:00 si 23:00.Pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise intre 10:00 si 18:00, Food Court-ul in intervalul orar 10:00-19:00, iar Movieplex intre 10:00 si 18:00.In prima zi a Anului Nou, magazinele vor fi inchise, dar zona de Food Court ramane deschisa intre 14:00 si 20:00, iar cinema-ul intre 14:00 si 23:00.Potrivit unui comunicat de presa remis, in perioada sarbatorilor de iarna, Liberty Center va functiona dupa urmatorul program:24 Decembrie 2018Magazine: 10:00 - 20:00Food court si zone de distractie: 10:00 - 21:00Happy Cinema: 10:00 - 21:00Happy Gym: 08:00 - 20:0025 Decembrie 2018Magazinele vor fi inchise.Food court si zone de distractie: 14:00 - 23:00Happy Cinema: 14:00 - 23:00Happy Gym va fi inchisa.26 Decembrie 2018Magazine: 10:00 - 22:00Food court si zone de distractie: 10:00 - 23:00Happy Cinema: 10:00 - 23:00Happy Gym: 12:00 - 20:0027 - 30 decembrie - Program normal de functionare.31 Decembrie 2018Magazine: 10:00 - 20:00Food court si zone de distractie: 10:00 - 21:00Happy Cinema: 10:00 - 21:00Happy Gym: 08:00 - 18:001 Ianuarie 2019Magazinele vor fi inchise.Food court si zone de distractie: 14:00 - 23:00Happy Cinema: 14:00 - 23:00Happy Gym va fi inchisa.2 Ianuarie 2019Magazine: 10:00 - 22:00Food court si zone de distractie: 10:00 - 23:00Happy Cinema: 10:00 - 23:00Happy Gym: 12:00 - 20:00Pe 24 si 31 decembrie, centrul comercial e deschis in intervalul 10.00-19.00, iar pe 25 decembrie si 1 ianuarie este deschis doar Cinema City, programul fiind de la 12.00 la 19.00.Duminica, 23 decembrie, programul va fi normal , insa luni, in Ajunul Craciunului, precum si pe 31 decembrie, acesta va fi redus, de la 10.00 la 20.00. Marti, 25 decembrie, respectiv pe 1 ianuarie, mall-ul isi asteapta vizitatorii in intervalul 14.00-20.00, iar miercuri, 26 decembrie, si pe 2 ianuarie, intre 10.00 si 22.00.Pe 24 si 31 decembrie, mall-ul e deschis intre 10.00 si 23:00, in timp ce de Craciun si in prima zi a noului an, programul de functionare este intre 14.00 si 22.00. Pe 26 decembrie si pe 2 ianuarie, centrul comercial isi deschide usile la 10.00 si le inchide la 22.00.24 decembrie si 31 decembrieCarrefour 08:00 - 21:00Magazine 10:00-20:00Cafenele si restaurante 10:00-20:00Cinema City 10:00 - 18:00Maxbet non-stop25 decembrie si 1 ianuarieCarrefour inchisMagazine inchisCafenele si restaurante inchisCinema City inchisMaxbet non-stop02 ianuarieCarrefour 08:00 - 22:00Magazine 10:00 - 22:00Cafenele si restaurante 10:00 - 22:00Cinema City 11:00 - 23:00Maxbet non-stop24 decembrie: 10.00-19.0025 decembrie: inchis26-30 decembrie: 10.00-22.0031 decembrie: 10.00-18.001 ianuarie: inchis2 ianuarie: 10.00-22.00Iata programul supermarketurilor si hipermarketurilor pentru perioada Sarbatorilor:Pe 24 decembrie, magazinele Mega Image se deschid, in general, la 7.00 sau la 7.30, iar ora de inchidere variaza de la 14.00, 16.00, 20.00 sau 22.00. Pe 25 decembrie, aproape toate unitatile sunt inchise, cu exceptia celui din Plaza Mall (14.00-22.00).In a doua zi de Craciun, raman inchise unitatile din City Gate si Sema Park, cele din bvd Expozitiei si din Fabrica de Glucoza din Bucuresti, precum si cea din Complexul Stejarii. In rest, celelalte se deschid fie la 07.00, la 10.00 sau la 11.00 si inchid la 18.00, 19.00 sau 20.00.Pe 31 decembrie, programul este scurt, in general pana la 19.00, pe 1 ianuarie toate magazinele sunt inchise, iar pe 2 ianuarie, magazinele se deschid la 10.00, 11.00 sau 12.00, cu exceptia celor care in general sunt non-stop, care se deschid la 7.30.Cu prilejul Sarbatorilor de iarna, magazinele Kaufland vor avea un program de functionare special, astfel:Hypermarketurile Carrefour se inchid mai devreme pe 24 decembrie, la 18.00, 19.00 sau 20.00. De Craciun, pe 25 decembrie, toate unitatile sunt inchise, la fel si pe 1 ianuarie. Pe 26 decembrie, unitatile au program doar pana la 18.00 sau 19.00.Hypermarketurile Auchan sunt inchise pe 25 decembrie. Exceptie face cel din mall-ul bucurestean Afi Cotroceni, care are program de la 14:00 la 22:00.In rest, orarul celorlalte magazine este acesta:Luni, 24 decembrie: 07:00 - 18:00Marti, 25 decembrie: InchisMiercuri, 26 decembrie: 10:00 - 22:0024 decembriePANTELIMON: 08:00 - 19:00LUJERULUI-ALEXANDRIEI: 08:00 - 19:00SUN PLAZA: 08:00 - 19:00CLUJ-NAPOCA: 07:00 - 18:00BAIA MARE: 08:00 - 18:00CITY PARK: 08:00 - 20:00DROBETA: 08:00 - 18:00BACAU: 07:00 - 18:00BRATIANU: 07:00 - 18:00PLOIESTI: 08:00 - 20:0025 decembrie - toate magazinele sunt inchise, cu exceptia celui din Ploiesti, care are program in intervalul 14:00-22:0026 decembriePANTELIMON: 10:00 - 20:00LUJERULUI-ALEXANDRIEI: 10:00 - 20:00SUN PLAZA: 10:00 - 20:00CLUJ-NAPOCA: 10:00 - 22:00BAIA MARE: 10:00 - 22:00CITY PARK: 10:00 - 23:00DROBETA: 10:00 - 18:00BACAU: 10:00 - 20:00BRATIANU: 10:00 - 18:00PLOIESTI: 10:00 - 22:0031 decembriePANTELIMON: 08:00 - 19:00LUJERULUI-ALEXANDRIEI: 08:00 - 19:00SUN PLAZA: 08:00 - 19:00CLUJ-NAPOCA: 07:00 - 18:00BAIA MARE: 08:00 - 18:00CITY PARK: 08:00 - 20:00DROBETA: 08:00 - 18:00BACAU: 07:00 - 18:00BRATIANU: 07:00 - 18:00PLOIESTI: 08:00 - 20:001 ianuarie - toate magazinele sunt inchise, cu exceptia celui din Ploiesti, care are program in intervalul 14:00-22:002 ianuariePANTELIMON: 10:00 - 21:00LUJERULUI-ALEXANDRIEI: 10:00 - 22:00SUN PLAZA: 10:00 - 22:00CLUJ-NAPOCA: 10:00 - 22:00BAIA MARE: 10:00 - 22:00CITY PARK: 10:00 - 22:00DROBETA: 10:00 - 18:00BACAU: 10:00 - 21:00BRATIANU: 10:00 - 18:00PLOIESTI: 10:00 - 22:00Pe 24 si 31 decembrie, magazinele sunt deschise in intervalul 07.00-18.00, pe 25 decembrie si pe 1 ianuarie sunt inchise, iar pe 26 decembrie si 2 ianuarie programul este de la 09.00 la 16.00.Magazinele sunt deschise, pe 24 si 31 decembrie, pana la ora 19.00, pe 25 decembrie si pe 1 ianuarie sunt inchise, iar pe 26 decembrie si 2 ianuarie programul este de la 10.00 pana la ora 18.00.Programul unitatilor bancare va fi urmatorul: Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in perioada sarbatorilor de iarna, Craciun si Anul Nou, programul de lucru al subunitatilor postale va fi urmatorul:Ca urmare a programului anuntat, este posibil ca trimiterile postale prezentate in aceasta perioada sa inregistreze timpi mai mari de circulatie, a mai precizat compania.Magazinele Enel din municipiul Bucuresti, judetele Ilfov si Giurgiu vor fi inchise in perioada 24-26 decembrie 2018.In celelalte zile, magazinele Enel vor functiona dupa programul obisnuit: de luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 9 la ora 17 in municipiul Bucuresti si de la ora 8 la ora 16 in judetele Ilfov si Giurgiu.