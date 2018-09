Satu Mare: Inspectori falsi de la DSVSA intra in magazine si cer carne si lapte

Ziare.

"In ultimele zile, am fost semnalati ca in unitatile de comercializare a produselor alimentare de origine animala si non animala din judetul nostru, au aparut diferite persoane, care se pretind a fi inspectori ai Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Satu - Mare si care incearca sa efectueze controale in unitatile sus amintite si sa recolteze diferite cantitati de produse alimentare, in special carne, preparate din carne, lactate pentru examene de laborator", precizeaza DSVSA Satu Mare.Institutia arata ca inspectorii institutiei au atat legitimatii de serviciu, cat si ordine de deplasare semnate si stampilate."Precizam in acest sens ca inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare, care participa la actiuni de control in unitati, indiferent de profilul de activitate, se legitimeaza, cu Legitimatie de Serviciu, cu sigla ANSVSA, numerotata si vizata la zi, cu stampila unitatii si au asupra lor ordinul de deplasare (delegatie), semnat si stampilat, de Directorul Executiv al DSVSA", a mai aratat institutia.