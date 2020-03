Se redeschid magazinele de electrocasnice si optica medicala din mall-uri. Ce spune exact noua ordonanta militara

Ziare.

"Suspendarea temporara a activitatii comerciale - potrivit alineatului 1 de la articolul care restrange activitatea in mall-uri, ca sa zic asa, centrele comerciale, - nu se aplica vanzarii produselor produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura si livrarea la domiciliul sau sediul cumparatorului, cat si vanzarea produselor si serviciilor de optica medicala", a precizat Vela, intr-o declaratie sustinuta marti seara, dupa ora 22:00, de la sediul MAI.Ordonanta Militara nr.3 la care a facut referire oficialul a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial Iata articolul referitor la mall-uri:"Art 13 - (1) Dupa alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanta militara nr.2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID -19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activitati permise in centrele comerciale, cu urmatorul cuprins:(21) Suspendarea temporara a activitatii comerciale potrivit alin.(1) nu se aplica:a) vanzarii produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumparatorului;b) vanzarii produselor si serviciilor de optica medicala.(2) Masurile prevazute la alin.(1) se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I". Suspendarea temporara a activitatii in mall-uri a fost instituita prin ordonanta militara numarul 2 , emisa sambata, 21 martie.In respectivul text mai sunt exceptate si magazinele alimentare, veterinare, farmaciile si serviciile de curatatorie.B.B.