Toate magazinele Leroy Merlin din Romania se inchid temporar

LIVE

Ziare.

com

"Pentru Leroy Merlin siguranta si sanatatea tuturor reprezinta intotdeauna o prioritate majora. In acest context, am decis sa inchidem temporar toate magazinele, incepand cu data de 23 martie. Dorim sa fim mai responsabili si preventivi pentru a ajuta la tinerea sub control a raspandirii virusului", au transmis reprezentantii Leroy Merlin pe Facebook. Insa se pot face in continuare comenzi online."Ramanem in continuare disponibili prin serviciile noastre Rezerva&Ridica si Magazin Online -www.leroymerlin.ro, unde va asteptam comenzile, pe care le vom procesa in cel mai scurt timp posibil, in deplina siguranta", au precizat reprezentantii magazinului.In Romania, Leroy Merlin are 17 magazine in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiesti, Brasov, Constanta, Sibiu, Suceava, Targu Mures, Bacau, Iasi, Timisoara si Oradea, noteaza Profit.ro