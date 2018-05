CEO Conference - Shaping the Future: Evenimentul anual de referinta al mediului de afaceri din Romania se desfasoara marti, 22 mai 2018, in Bucuresti

Panel 1: Rolul CEO in managementul transformarii

Tatiana Proskuryakova - Country Manager, World Bank Romania

Lacramioara Diaconu-Pintea - Executive Board Member, OMV Petrom

Virgil Soncutean - CEO, Allianz-Tiriac Asigurari

Gabriela Matei - Country Manager, Microsoft Romania

Wolfgang Schulz - General Manager, BMW Group Romania

Panel 2: Decodarea celei de a 4-a Revolutii Industriale

Alexandru Reff - Country Managing Partner, Deloitte Romania

Marius Melesteu - CEO, Strauss Romania

Ion Lungu - Presedinte, AFEER

Marius Filipas - CEO, Logicom

Razvan Copoiu - Vicepresident - South & Eastern Europe, Schneider Electric

Conferinta se desfasoara incepand cu ora 9:00 la Stejarii Country Club si, ca la fiecare editie, isi propune sa provoace dezbateri si schimburi de idei intre lideri de business, analisti, experti si consultanti, pentru a gasi solutii inovative la provocarile fara precedent pentru mediul de afaceri, pe care executivii marilor companii vor trebui sa le infrunte in urmatorii ani.Fiecare editie CEO Conference reuneste peste 100 de manageri de companii cu prezenta globala, antreprenori si oameni de afaceri,", a declaratIn cadrul celor doua paneluri, temele de discutii vor fi dezbatute de leaderi cu viziune, care conduc cu succes companii de top, facand fata, cu imaginatie si creativitate, provocarilor tehnologice si transformarilor digitale tot mai rapide.Cum redefinim strategii si modele de business pentru a obtine avantaj competitiv? Cum au gasit organizatiile de succes VALOARE in locuri si situatii neasteptate? Noile locuri de munca vs forta de munca recalificata sau imbunatatita? Ce transformari sunt asteptate in noile relatii cu clientii? Riscuri vs. transformare inovativa; Agitatia fiscala si supra-reglementarea continua. Sunt doar cateva din temele ce vor fi aduse in discutie de:Robotizare si Automatizare (RPA), Inteligenta Artificiala (AI), Internetul Lucrurilor (IoT) si impactul acestor noi tehnologii in modelarea viitorului companiilor; Tehnologia sursa de oportunitati vs. transformarea disruptiva; Big Data vs nevoia CEO pentru acuratetea informatiilor; GDPR si riscul subevaluarii impactului; Digitalizare vs riscuri cibernetice. Speakerii care au confirmat deja prezenta in acest panel, sunt:Conferinta se va incheia cu o sesiune de coaching in care Mihai Stanescu va descrie viziunea sa asupra noii ere a managementului in contextul Revolutiei Industriale 4.0.Programul complet si actualizat al evenimentului, precum si conditiile de participare sunt disponibile AICI " a afirmat organizatorul conferintei, Dumitru Ion.Partenerul principal al evenimentului este OMV Petrom. Partenerii CEO Conference sunt: Allianz-Tiriac Asigurari, Telekom Romania, BMW Group Romania, Strauss Romania, Deloitte Romania, Microsoft Romania, RoCoach, Pescariu Sports&Spa, Regatta, Kompass Romania.Evenimentul este sustinut de partenerii media: Agerpres, Transilvania Business, Ziare.com, Cariere, Business24, Financial Market, Jurnalul de Afaceri, Spatiulconstruit.ro, Agora, CFnet.Doingbusiness.ro este o companie care ofera servicii premium integrate de business strategy, comunicare, marketing si business development.Serviciile Doingbusiness.ro includ: publicatii premium - Romanian Business Digest si Major Companies in Romania in variante print si online, portaluri de afaceri, servicii de agentie de evenimente, servicii de comunicare si direct marketing - call center, direct mailing, direct e-mailing, cercetare de piata, consultanta strategica de comunicare si extindere pe noi piete, acces la tool-uri inovative de business development si business intelligence.Doingbusiness.ro este organizator al seriilor de evenimente proprii: CEO Conference - Shaping the Future, Business rEvolution - Digitalizarea, trend sau tsunami?, Business to more Business, IMM ReStart, Emerging Europe Energy Summit si Emerging Europe Investment Summit.Mai multe detalii despre evenimentele organizate de catre doingbusiness.ro sunt disponibile aici