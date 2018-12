De ce indienii sunt lideri atat de buni incat au ajuns sa conduca Google, Microsoft si PepsiCo?

Competitivitate

Pentru inceput, ei sunt lideri de succes ai unor companii influente in domeniul lor de activitate, care au un impact semnificativ asupra lumii in care traim.In alta ordine de idei, toti acestia s-au nascut, au crescut sau au invatat in India.Publicatia Quartz analizeaza cum a reusit aceasta tara sa dea manageri atat de buni.Ranjan Banerjee si R Gopalakrishnan au scris impreuna cartea "The Made-in-India Manager", pornind de la observatia ca multi dintre liderii pe care i-au cunoscut de-a lungul vremii au avut legaturi mai mult sau mai putin stranse cu aceasta natiune. Asa ca au vrut sa gaseasca raspunsul la intrebarea "oare a fite ajuta sa ajungi in varful piramidei profesionale?"Evident, lideri de succes provin si din alte parti ale lumii, dar cercetarea intreprinsa de Ranjan Banerjee si R Gopalakrishnan are o concluzie interesanta: India este un incubator pentru leadership, caci toti cei care s-au nascut, au crescut sau au invatat acolo au precizat ca acest lucru a avut un puternic impact pozitiv asupra traseului lor profesional, influentandu-le cariera intr-un mod fundamental.Autorii cartii au intervievat zece europeni care au venit in India pentru a face cursuri la scolile de business din India, pentru a afla care e perceptia lor asupra sistemului educational si a oamenilor de acolo.Doua caracteristici au fost predominante: studentii indieni sunt perceputi ca fiind silitori si foarte competitivi: "Se concentreaza foarte mult pe studiu. Pentru ei, e foarte important sa aiba rezultate bune. Iar noi am devenit mai sarguinciosi vazandu-i cat de mult se zbat sa reuseasca. Da, sunt foarte competitivi si trebuie sa te dai peste cap ca sa tii pasul cu ei", au explicat cei zece europeni intervievati, care erau cei mai buni in facultatile din tara lor natala.Deci, in scoala, indienii sunt silitori si competitivi. Adevarul este ca nu au incotro, statistic vorbind. 1,2 milioane de tineri dau testele de admitere intr-una din universitatile de top din tara, dar doar 11.000 sunt admisi. IIM Ahmedabad, de exemplu, primeste doar unul din 400 de aplicanti.Acelasi lucru se intampla si pe piata muncii De exemplu, la banca de stat a Indiei exista 550 de aplicanti, in medie, pentru fiecare job disponibil.Prin urmare, aceasta competitie acerba ii ajuta pe managerii made in India sa reuseasca, caci ii ajuta sa se axeze pe ce e important, dar si sa se autoanalizeze, sa experimenteze cat mai mult si sa se zbata pana dau lovitura.Prin cultura lor, indienii imbratiseaza diversitatea si ii accepta usor pe oamenii de alta rasa, nationalitate sau religie. Iar acest lucru se intampla din frageda pruncie. Dupa cum noteaza sursa citata, elevii nativi isi impart pranzul cu copii care provin din alte state. De asemenea, bucatariile internationale sunt apreciate de indieni. In plus, in scoli nu e ceva neobisnuit sa canti cantece religioase crestine dimineata si seara sa te rogi la zeitatile hinduse.De la capriciile vremii, la infrastructura deficitara - indienii se confrunta zi de zi cu tot felul de situatii neprevazute, carora invata sa le faca fata. Naveta de acasa pana la munca sau la scoala este o provocare pentru acestia, astfel ca invata sa fie rezilienti, sa se adapteze unor sisteme care nu functioneaza si sa depaseasca obstacolele care le apar constant in fata.Procentul liderilor de origine indiana care numesc un membru al familiei drept modelul lor in viata este semnificativ mai mare decat al celor din Occident. In sanul familiei, un indian deprinde niste valori esentiale pentru dezvoltarea sa ulterioara, precum sprijiul neconditionat, accentul pus pe educatia si puterea exemplului propriu.Atat Indra Nooyi, fostul CEO al PepsiCo, cat si Satya Nadella, CEO al Microsoft, au marturisit ca mamele lor au avut o influenta uriasa in ceea ce priveste aspiratiile, valorile si educatia lor."Mama mea si-a dorit foarte mult ca eu sa fiu fericit, sa am incredere in mine si sa traiesc fara regrete", explica Satya Nadella.La randul sau, Indra Nooyi spunea ca mama ei si-a incurajat copiii sa devina cine vor ei sa devina.Increderea in sine se construieste prin depasirea obstacolelor. Iar in mediul de lucru, indienii au o regula importanta: incurajeaza esecurile si indeamna tinerii sa pretuiasca povetele care vin odata cu ele - acestea sunt incurajate si toti managerii sunt dispusi sa isi sprijine subordonatii sa-si accepte greselile, sa invete cum sa gestioneze esecurile si, gratie experientei, sa inteleaga ca ele reprezinta, de fapt, o treapta din scara care duce spre succes.Apoi, capatand incredere in fortele proprii, iti permiti sa crezi in ideea ca daca esti destul de interesat si pasionat de ceva anume si vrei sa faci o diferenta, iar daca vei face tot ce iti sta in putinta, atunci aproape nimic nu te impiedica sa reusesti.Potrivit sursei citate, o astfel de mentalitate ii ajuta pe indieni sa vada perspectivele pe termen lung si sa nu se blocheze la problemele pe care le intampina.Asa ceva nu e prea des intalnit si cu siguranta nu e ceva intrinsec, ci educat.Deci, succesul managerilor "made in India" reprezinta cumulul factorilor mai sus mentionati, la care se adauga invatarea limbii engleze din scoala.