Elena Pap, numita Director Regional in cadrul Grupului Up

Astfel, Elena Pap este prima femeie director al unei filiale internationale din cadrul grupului numita in Comitetul Executiv al grupului Up.Elena Pap preia atributiile de la predecesorul sau, Julien Anglade, care a primit un nou rol in cadrul Directiei Generale a grupului francez.In noua sa functie, Elena Pap va coordona dezvoltarea solutiilor si serviciilor inovatoare ale grupului Up in Europa de Sud-Est si va contribui la orientarea si implementarea proiectului strategic Up.", a declaratGrupul Up, co-leader mondial pe piata tichetelor valorice, dezvolta sisteme de plati si solutii de gestiune care confera vitalitate companiilor si institutiilor locale si contribuie la bunastarea salariatilor si cetatenilor, oferind totodata libertatea de alegere si utilizare.Up este un grup cooperativist international, a carui independenta garanteaza echilibrul relatiilor de incredere intre parti. Cu o prezenta in 30 de tari si o baza de peste 200.000 de companii client, deservind peste 26 de milioane de beneficiari in intreaga lume, grupul francez a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 532 milioane de Euro.Cele mai cunoscute produse ale grupului in Romania sunt tichetul si cardul de masa Up Dejun (noua denumire a celebrului tichet Cheque Dejeuner), tichetul si cardul Up Cadou, voucherul si cardul Up Vacanta.La acestea se adauga tichetele sociale si pentru cresa, tichetul si cardul Up Cultura, recent lansate, precum si platforma Up Achizitii (solutii pentru achizitii inteligente dedicate companiilor mici si mijlocii - IMM).Up Romania deserveste peste 20.000 de clienti si 750.000 de beneficiari.Cu o lunga experienta in domeniul financiar si in managementul echipelor, Elena Pap este unul dintre pionierii acestei industrii. Elena este de 16 ani la conducerea Up Romania, cunoscuta in trecut ca Cheque Dejeuner, si are o expertiza solida in industria tichetelor valorice.In ultimii ani, Elena Pap s-a dedicat cresterii companiei Up, pozitionand-o ca un jucator cheie pe piata locala, dar si intereselor industriei in general, din pozitia de Presedinte a Asociatiei Profesionale a Emitentilor de Tichete Valorice (APET).Din pozitia de director general, Elena Pap a dezvoltat parteneriate durabile cu mediul de afaceri - retaileri, IMM-uri, mari corporatii.Venirea sa la conducerea Up Romania a condus spre o viziune noua in relatia cu clientii si partenerii, o viziune bazata pe eficienta, simplificare si empatie.Inainte de activitatea din cadrul Up Romania, Elena Pap a detinut functii de conducere in cadrul departamentelor financiare ale mai multor companii, printre care Romcontrol sau American Enterprise.Elena este absolventa a Academiei de Studii Economice, specializarea finante, credit si contabilitate.