Fondul Proprietatea: Exceptarea de la guvernanta corporativa a companiilor de stat va arunca Romania intr-o epoca de intuneric total

"Nu vom mai sti mai nimic despre performanta companiilor de stat"

E ca si cand i-ai lasa pe Ali Baba si cei 40 de hoti intr-un seif bancar imens, cu luminile stinse si alarma deconectata, iar apoi ai pretinde ca esti surprins de rezultate

"Fondul Proprietatea isi exprima ingrijorarea majora cu privire la un nou proiect legislativ, discutat in prezent in comisiile din Camera Deputatilor, care propune exceptarea a 100 de companii de stat de la aplicarea legislatiei in vigoare privind guvernanta corporativa.Unele dintre cele mai valoroase companii de stat romanesti, care activeaza in sectoare vitale, sunt vizate, printre acestea numarandu-se:", se arata intr-un comunicat transmis luni.In acest context, oficialii Fondului Proprietatea se declara surprinsi de faptul ca amendamentele acestui proiect de lege sunt in mare masura aceleasi cu cele declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala in februarie 2018."Este posibil ca plenul Camerei Deputatilor sa voteze acest proiect saptamana aceasta.Va avea un, riscand sa le transforme in gauri negre, din cauza disparitiei totale a transparentei si a responsabilitatii managementului in companiile de stat, nivelului inimaginabil de arbitrariu, incompetenta si derizoriu in privinta numirii conducerii acestor companii, ce va conduce la completa lor politizare, precum si a lipsei controlului si monitorizarii publice a cheltuielilor efectuate de companii, transformandu-le in tinte usoare pentru politicienii corupti", atentioneaza sursa citata.Pe acest subiect, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited si manager de portofoliu al Fondului Proprietatea, a afirmat ca, daca se va aplica exceptarea aplicarii guvernantei corporative in companiile de stat, "probabil vom intra intr-o epoca de intuneric total in care nu vom mai sti mai nimic" despre acestea."Companiile de stat apartin tuturor romanilor, care sunt perfect indreptatiti sa aiba acces la date privind situatia si evolutia acestora.Or, odata cu exceptarea aplicarii guvernantei corporative in numeroase companii de stat, nu va mai exista obligativitatea raportarii publice periodice a niciunor informatii financiare sau operationale.Probabil, cu exceptia aflarii peste un an sau doi ca unele din cele mai de succes companii de stat romanesti vor fi aproape in insolventa, iar noi ne vom intreba cum de am ajuns acolo.. Sunt uimit ca o astfel de actiune daunatoare este luata in considerare, in conditiile in care obiectivul stabilit al Romaniei este de a deveni o tara cu statut de piata emergenta", a comentat Meyer.Fondul Proprietatea indeamna Parlamentul sa analizeze cu atentie impactul negativ major al acestor exceptii si sa voteze impotriva adoptarii "infamei liste negre de companii exceptate de la aplicarea guvernantei corporative"."In trecut, consecintele managementului deficitar, numit pe criterii politice, au produs pierderi considerabile pentru intreprinderile de stat. In prezent, acestea ar putea fi foarte nocive pentru o tara care are nevoie de resurse bugetare, doreste sa fie un exemplu in Europa in ceea ce priveste competitivitatea si aspira la standardele OECD si aderarea la acest organism", mentioneaza organizatia.Lansat in decembrie 2005, Fondul Proprietatea a fost creat pentru despagubirea cetatenilor romani ale caror proprietati au fost confiscate de fostul regim comunist. In urma licitatiei internationale anuntate in decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat oficial rolul de manager de investitii si administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010.