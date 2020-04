La Romaero a fost numit un director general provizoriu, pentru o luna

Ziare.

"La data de 10 aprilie 2020 inceteaza calitatea de director general a lui Remus Vulpescu, in baza instiintarii RV 61353/11 martie 2020. Prin decizia nr. 15/9 aprilie 2020, Consiliul de Administratie a decis acordarea lui Vasile Boicu a unui mandat de director general provizoriu cu durata de 30 (treizeci) de zile, incepand cu data de 11 aprilie 2020, care va putea inceta oricand inainte de implinirea termenului in cazul numirii unui director general in conditiile OU nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata intr-un anunt transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB).Vasile Boicu a mai ocupat postul de director general adjunct al companiei.Remus Vulpescu a fost director general si membru in Consiliul de Administratie al Romaero din 2016.Romaero, companie controlata de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, are o valoare de piata de 127,8 milioane lei.Compania are circa 940 de salariati.Romaero estimeaza pierderi de 25,11 milioane lei pentru 2019, la venituri totale de 490,43 milioane lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli rectificat aprobat de actionari.