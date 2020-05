Viralizarea transformarii digitale a companiilor in vremuri de criza

Ce va urma? Cum va fi dupa ce va trece pandemia?

Transformarea transformarii digitale

Ziare.

com

Companiile sunt obligate sa se adapteze rapid la noile realitati de operare. Intr-o clipa am vazut cum totul se muta in mediul online si descoperim tele-munca sau tele-educatia.Pandemia le arata companiilor valoarea tehnologiei informatiei si a transformarii digitale. In timp ce unele companii au fost mai bine pregatite, altele s-au pus la adapostul ajutoarelor de stat in asteptarea sfarsitului pandemiei si a reluarii, poate, intr-un mod diferit a activitatii.Catre acestea din urma, dar nu numai, adresez urmatoarele recomandari cu increderea ca le vor ajuta sa fie mai bine pregatite pentru ce va urma:- companiile trebuie sa identifice, sa evalueze si sa aiba mixul de instrumente de colaborare online relevante pentru activitatea lor, ca sa poata sa lucreze si la distanta.Dincolo de companii care au astfel de solutii consacrate, chiar premium, la preturi mari, sunt si companii care pot oferi instrumente si solutii similare la preturi accesibile.Criteriile pe care e bine sa le aveti in vedere sunt securitatea si scalabilitatea inaintea de alegerea unor instrumente de colaborare la distanta, in orice varianta de accesare.- deoarece comportamentele de cumparare au fost serios afectate de masura de distantare sociala, companiile care opereaza preponderent in mediul offline nu-si mai permit sa vada in online doar o optiune ci o necesitate.Includerea prezentei online inseamna strategie si investitii pentru asigurarea unei mai mari sustenabilitati a afacerii.- chiar si cu un plan de continuitate aflat intr-unul din fisierele din My Documents, liderii companiilor nu au prea avut ce face. Un plan agil care sa se declanseze imediat si care sa fie simulat lunar, mai ales dupa activarea sistemului de lucru de acasa este cel mai potrivit.Mediul caracterizat de volatilitate, incertitudine, complexitate si ambiguitate impune raspunsuri rapide si uneori luarea in considerare a telemuncii ca solutie permanenta.- cele mai multe companii din productie atunci cand nu si-au inchis cu totul productia, si-au redus-o considerabil. In aceste conditii presiunea asupra lantului de aprovizionare a crescut proportional cu cererea tot mai mare.Automatizarea unei companii de productie cu operarea minima prin interventia oamenilor trebuie sa devina o realitate frecventa care sa asigure pregatirea mai buna pentru situatii de criza de sanatate in viitor.- securizarea datelor companiei, consumatorilor sau alte informatii sensibile se impune ca o obligatie dictatata nu neaparat de GDPR dar de siguranta afacerii in sine.Sunt binecunoscute cazurile de data breaches care au cauzat daune imense companiilor victima. Telemunca aduce provocari din acest punct de vedere.Utilizarea exploziva a unor instrumente sau platforme pentru lucrul la distanta poate expune companiile la riscuri de securitate pe care furnizorul instrumentului nu le-a luat in calcul in faza de design a produsului. Securitatea informatica ar trebui luata in considerare anticipat si nu post facto.Complementare celor de mai sus mai sunt tehnologiile de ultima ora: RPA, Inteligenta Artificiala si Machine Learning, Realitatea Augmentata si Virtuala, Printarea 3D, care sunt si ele mai mult sau mai putin direct relevante companiilor in functie de industrie.Dincolo de declinul vanzarilor, incapacitatea de a reporni productia si de a avea intalniri de afaceri, "achizitiile" acestei crize sunt adoptarea telemuncii la scala larga, rafinarea utilizarii instrumentelor digitale si recunoasterea valorii transformarii digitale si tehnologiei informatice de catre angajati.Insa cheia transformarii digitale nu este doar tehnologia, ci colaborarea. La intersectia dintre tehnologie si oameni sta solutia transformarii digitale a companiilor.Pentru companiile care nu au facut eforturi pentru transformarea digitala in ultimii ani este foarte probabil ca acest virus sa fie catalizatorul care sa impinga aceasta transformare dincolo de linia de sosire.