4 trenduri in marketing online in anul 2020

Intrucat 2020 abia a inceput, este momentul sa trecem in revista principalele trenduri in marketing online , care isi vor pune in mod decisiv amprenta asupra industriei, in acest an. Paradoxul este ca, desi inteligenta artificiala si marketingul bazat pe date se afla in continua evolutie, tendinta in acest domeniu este aceea de a se orienta catre oameni si nu catre tehnologie.Fara alte introduceri, iata care sunt marile trenduri in marketing online din 2020:In ultima perioada, se remarca o schimbare masiva cu privire la ce este, cu adevarat, marketingul online. Daca pana nu demult acesta se concentra pe incercarea de a-i convinge pe oameni sa cumpere produse sau servicii, in prezent este vorba despre garantarea unei experiente ireprosabile pentru utilizatori.Avand in vedere concurenta acerba si oferta din ce in ce mai variata din toate domeniile, astazi nu mai este suficient sa pui la dispozitia clientilor cele mai performante produse si servicii. In schimb, trebuie sa ii faci pe oameni sa se simta bine, iar acestia isi vor reaminti brandul tau si il vor recomanda si altora.Intr-un fel, daca te concentrezi pe experienta utilizatorilor, nici nu mai trebuie sa te preocupi cu marketingul. Conform expertilor de peste Ocean , 73% dintre oameni sustin ca experienta le influenteaza deciziile de cumparare, insa numai 49% se considera multumiti de acest aspect, prin urmare este loc de crestere.La ce ne referim mai exact cand spunem "experienta utilizatorilor"? Atat la eficienta, comoditate, o interfata intuitiva si modalitati usoare de plata, aspecte pe care clientii le apreciaza cel mai mult, dar si la imaginea brandului, o experienta cursiva pe mobile si posibilitatile de personalizare.Conform aceluiasi studiu despre marketing online citat mai sus, 46% dintre oameni vor abandona procesul de cumparare daca angajatii respectivului brand se dovedesc nepriceputi sau neinformati. Tinand cont ca angajatii reprezinta principala interfata dintre business si client, acestia trebuie sa isi doreasca la fel de mult precum patronul ca business-ul respectiv sa aiba succes.In concluzie, indiferent ce pozitie ar ocupa si oricat de insignifiant ar parea un angajat in organigrama unui business, acestuia trebuie sa ii fie insuflata cultura organizationala, pentru a o putea da mai departe catre clienti . In ciuda asteptarilor, aceasta se va dovedi o tehnica de marketing extrem de eficienta.Gratie avansului tehnologic si tool-urilor tot mai precise, expertii in marketing online pot personaliza mult mai bine mesajele pe care le transmit utilizatorilor. Din acest motiv, publicitatea traditionala pierde tot mai mult teren in fata mesajelor targetate. De altfel, acelasi studiu realizat anul trecut in SUA arata ca 80% dintre cei intervievati ar cumpara produse sau servicii de la un brand care le ofera mesaje personalizate, in locul celor generale.Pana nu demult, sa "personalizezi" inseamna doar sa schimbi in mod automat numele utilizatorului caruia ii era adresat un newsletter. Cu toate acestea, in prezent, acest lucru presupune incrucisarea datelor obtinute prin intermediul inteligentei artificiale cu cele din social media, pentru a personaliza continutul si design-ul unui site, produsele recomandate si multe altele.SEO (Optimizarea pentru motoarele de cautare) a inceput sa se confunde din ce in ce mai mult cu marketingul online, in ultimii ani. Daca pana de curand tinta business-urilor si a agentiilor SEO era pozitia 1 in Google, acum a aparut asa numita "pozitie zero". Mai exact, vorbim despre acele casute de text, numite si snippet-uri, care apar deasupra primelor pozitii organice. Acestea afiseaza informatia direct in pagina de cautare (on SERP), fara sa mai fie nevoie de un click suplimentar pentru a ajunge pe un site.In prezent, brandurile inca incearca sa isi dea seama cum sa ajunga in "pozitia zero", intrucat aceasta presupune tactici SEO diferite de cele necesare pentru a atinge prima pozitie organica. Totusi, in cazul in care vei fi printre primii care implementeaza respectivele tactici, vei avea un avantaj major asupra competitorilor.