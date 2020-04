73% dintre locatiile inchise din cauza pandemiei de COVID-19 nu au programul actualizat in Google - Care este solutia?

Ce include campania Local SEO by DWF?

Cum te poate ajuta verificarea indicatorului de Local Authority pe care il are compania ta

De ce sa iti listezi businessul in Google My Business?

Ziare.

com

Pentru a veni in sprijinul acestora, DWF lanseaza o campanie de Local SEO prin care isi propune sa ajute companiile cu locatii fizice inchise, oferind gratuit diagnoza pentru 10.000 de conturi Google My Business.Ideea a venit din dorinta de a fi solidari nu doar cu clientii nostri, ci si cu alte business-uri afectate de aceasta pandemie care a schimbat total regulile jocului, considerand ca este momentul in care trebuie sa actionam rapid pentru a-i ajuta pe cei asupra carora modificarile impuse de starea de urgenta si deciziile autoritatilor au avut un impact direct.Pentru a masura nevoile pietei, DWF a realizat un studiu ale carui rezultate ne arata ca 73% dintre businessurile cu locatii fizice inchise ca urmare a masurilor impuse prin ordonantele militareAceasta informatie este bazata pe prospectarea a 1.673 de locatii ce apartin unor business-uri care fac parte din toate domeniile de activitate afectate.Mai precis, campania prin care DWF isi propune sa ajute businessurile cu locatii fizice, inchise ca urmare a masurilor impuse de autoritati, presupune realizarea unei diagnoze ample asupra profilului de Google My Business, calculand nivelul de Local Authority pe care brandul il are.Asa cum binecunoscutul DA - Domain Authority (dezvoltat de cei de la Moz) este un important indicator SEO, cand vine vorba despre prezenta in cautarile locale, LA - Local Authority este principalul KPI relevant. Acesta este calculat pe o scara de la 1 la 100, iar valoarea sa este formata din media tuturor elementelor urmatoare:- pentru care masuram eforturile depuse de organizatia ta pentru crearea de continut relevant;- pentru care sunt evaluate interactiunile audientei cu profilul tau;- unde se verifica consistenta listarilor si a informatiilor completate in profilul GMB (23 de campuri);- pentru care masuram reputatia brandului, raportat la numarul si calitatea recenziilor;- pentru care masuram gradul si timpul in care ai oferit raspuns la recenziile primite de la clienti.Ca urmare a stabilirii acestui indicator, vei avea o imagine mai clara asupra masurilor care se impun pentru cresterea vizibilitatii in rezultatele cautarilor locale.Practic, o diagnoza pe Local Authority iti ofera insight-uri relevante cu privire la comportamentul potentialilor clienti care iti cauta sau descopera brandul, astfel ca te poate ajuta sa intocmesti un plan coerent pentru:- o mai buna optimizare a prezentei brandului in rezultatele cautarilor locale;- gestionarea corecta a locatiilor din Google My Business;- actualizarea informatiilor de baza si a programului;- postarea de mesaje adaptate potentialilor clienti care cauta sau descopera brandul;- gestionarea eficienta a review-urilor.Lansarea acestei campanii vizeaza, mai intai de toate, clientii deja existenti in portofoliul SEO al DWF.Astfel, printre beneficiarii acestui proiect se numara deja Dertour, cu peste 80 de agentii, MatHaus by Arabesque, cu aproximativ 30 de locatii, Anna Cori, cu magazine atat in Romania, cat si in Republica Moldova, dar si alte branduri precum Farmec, Librariile CLB, Fashion House sau F64.Ce ne dorim, insa, este sa extindem acest proiect astfel incat sa ajutam, in limita a 10.000 de locatii, cat mai multe businessuri prezente in mediul offline, cu locatii inchise prin ordonantele militare emise de autoritati.Astfel, initiativa DWF se adreseaza oricarei companii sau brand, indiferent de dimensiune sau de domeniul de activitate din care face parte. Mai precis, pot fi business-uri din zonele:- sanatate: farmacii, clinici sau cabinete medicale private, clinici sau cabinete de stomatologie, cabinete de tehnica sau imagistica dentara etc;: hoteluri, pensiuni, restaurante, agentii de turism, organizatori de evenimente etc;: saloane de infrumusetare, de masaj, coaforuri etc;: benzinarii, banci etc;: cabinete notariale sau de avocatura;- altele, precum statii ITP, spalatorii auto, florarii samd.Prezenta in Google My Business le ofera business-urilor cu locatii fizice posibilitatea de a atrage clienti si de a interactiona cu acestia atunci cand ei le cauta compania pe Google.Cu ajutorul profilului de GMB poti sa fii prezent in cautarile Google si pe Google Maps si sa raspunzi la recenzii, sa postezi fotografii cu produse sau oferte speciale si sa adaugi sau sa modifici informatiile despre companie.Practic, iti poti optimiza interactiunile cu clientii pentru a obtine rezultate mai bune, precum si pentru a evidentia si a spori vizibilitatea site-ului in cautarile Google si pe Google Maps.Noi, la DWF, avem deja experienta a peste 7 ani de interactiune cu brandurile care au ca obiectiv cresterea vizibilitatii online.Infiintata in 2013, agentia noastra este formata din peste 30 de specialisti SEO si are in grija 100+ de campanii active. Astfel, cu ajutorul tuturor cunostintelor dobandite de-a lungul timpului, speram ca prin acest nou proiect sa contribuim activ la sprijinirea businessurilor afectate in perioada starii de urgenta si a pandemiei de coronavirus.