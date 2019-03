Afla cum sa ai succes in afaceri de la cel mai influent antreprenor si speaker de marketing din Europa

Pe 9 octombrie, Igor schimba jocul. Te asteptam in pavilionul B1 din centrul expozitional Romexpo, Bucuresti, sa experimentam impreuna noua frontiera a industriei de marketing.

EUROEXPO Fairs organizeaza miercuri, 9 octombrie 2019, conferinta "Marketing in Artificial Intelligence Era", un eveniment in cadrul caruia cei mai buni specialisti in marketing ai momentului sunt invitati sa dezbata provocarile pe care le aduce inteligenta artificiala in aceasta industrie si cum faci sa fii in avantaj competitiv.Invitat special este, cel mai influent antreprenor si speaker de marketing din Europa, care participa in premiera in Romania la o conferinta publica pe tema inteligentei artificiale in marketing. Este olandezul care a demonstrat, pe propria piele, cum se poate reinventa un fost jucator de fotbal profesionist intr-uncarismatic intrat in business, cealalta lume a barbatilor nebuni.Igor Beuker este un adevarat guru in marketing si media, care umple toata scena. E un spirit liber. Te captiveaza nu doar cu accentul sau olandez, ci mai ales cu exemplele ancorate in realitate si cu statistici usor de digerat. Te atrage in lumea lui si te motiveaza sa faci pact cu inteligenta artificiala. Ai doar de castigat daca te adaptezi, spune el.Beuker nu doar vede, vorbeste si scrie despre trenduri in marketing. El le creeaza. Este uncare studiaza tendintele viitorului si le transforma in experiente, pe care le share-uieste apoi publicului. Are propria metodologie de prognoza a tendintelor in marketing si media, care diferentiaza si perturba.In 25 de ani de experienta, Igor a consiliat peste 100 de marci (printre care Nike, Amazon, L'Oreal sau Unilever) cu care a modelat tendinte, a depasit performantele indIgor-Math Man este omul care a resuscitat mii de branduri si le-a reinventat ca un adevarat magician.Pentru inscrieri si informatii suplimentare acceseaza pagina dedicata evenimentului Conferinta de marketing face parte dintr-un ansamblu complex de evenimente B2B organizate de EUROEXPO Fairs in perioada 9-12 octombrie la Romexpo-Bucuresti:(cel mai important targ de tipar si semnalistica din Europa de Sud-Est),(expozitia dedicata industriei de obiecte promotionale) si(expozitia sud-est europeana dedicata display-urilor digitale si tehnologiilor interactive) .