Angajat sau freelancer. Care sunt avantajele si dezavantajele celor doua forme de munca

Libertatea ii atrage cel mai mult pe cei care practica munca freelance, insa lipsa unui loc de munca stabil si a sigurantei de maine sunt printre cele mai mari frici ale lor.Atunci cand lucrezi ca angajat intr-o companie, te poti bucura de stabilitate si de un salariu constant. Insa si atunci te poti confrunta cu anumite probleme.Iata care sunt cateva dintre avantajele si dezavantajele ambelor situatii:Cand lucrezi ca angajat cu contract, munca ta influenteaza productivitatea companiei si a echipei din care faci parte. Salariul pe care il negociezi cand te angajezi iti ofera siguranta in fiecare luna si nu risti sa ramai fara venituri o perioada mai lunga de timp. Insa ce se intampla atunci cand angajatorul decide sa faca reduceri de personal sau sa-ti ceara prea mult?Venitul lunar este printre primele motive pentru care multi oameni aleg sa lucreze in continuare ca angajati.Fie ca au nevoie de aceasta siguranta pentru a-si intretine familia, pentru rate la banca sau pur si simplu din dorinta de a trai fara griji, toate acestea depind direct de salariu.De asemenea, joburile clasice iti ofera posibilitatea de a aplica cu usurinta, online, cu un CV de tipul cv-europass Exista si reprezentanti sau firme de resurse umane care iti pot gasi un job pe baza CV-ului, fara a fi nevoie sa te implici direct in acest proces.Multe companii ofera servicii si pachete speciale de asigurari de sanatate prin parteneriate cu clinici private.Atunci cand ai nevoie de investigatii si consulturi, poti primi reduceri sau poti chiar sa le accesezi gratuit, fara a fi nevoie sa astepti, precum in cazul asigurarii de stat.Pentru astfel de situatii, un job stabil intr-o companie care ofera beneficii pentru bunastarea angajatilor te va convinge sa continui ca angajat.Poate te-ai confruntat cu situatii in care angajatorul a decis sa reduca o mare parte din personal si ai fost nevoit sa schimbi locul de munca.Astfel de situatii nu sunt usoare pentru multi dintre cei care depind de venituri pentru cheltuieli neprevazute sau atunci cand, dintr-un motiv sau altul, si-ar gasi mai greu o alta slujba.Multi dintre angajati nu sunt straini de disponibilizarile din cadrul companiilor, indiferent ca lucreaza la stat sau la privat. Ba mai mult, in anumite situatii acestia nu sunt platiti o perioada buna de timp inainte sa fie concediati.Atunci cand anagajatorul nu plateste salariile, angajatii pot depune o reclamatie la ITM, iar acestia vor controla situatia companiei, fara ca angajatii sa fie obligati sa ofere un motiv pentru reclamatie.In cadrul anumitor firme, salariatii pot fi pusi sa lucreze peste program, mai ales in perioadele cele mai aglomerate ale anului. Orele suplimentare trebuie platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice, altfel angajatorul risca o amenda intre 1.000 - 3.000 de lei. Toate acestea iti demonstreaza ca un job stabil iti poate oferi si motive de ingrijorare.Program flexibil, distribuirea muncii in functie de timp, munca directa cu clienti si fara echipa sunt doar cateva din caracteristicile vietii de freelancer.Chiar daca toate acestea suna ideal, atunci cand iti doresti sa mergi in directia aceasta vei avea multe de invatat din greseli si experiente neplacute.Munca de acasa si programul flexibil sunt printre principalele motive pentru care o cariera de freelancer este atat de ravnita. De asemenea, pentru cei care vor sa-si selecteze proiectele, munca directa cu clientii este mult mai satisfacatoare.In special in domeniile artistice, munca fara reguli impuse de sef sau manager, ci concentrata pe nevoile clientului este cea care ofera rezultate de care poate fi mandru si autorul.Daca vrei sa renunti la mediile corporatiste sau la jobul pe care il ai de prea multi ani, o cariera de freelancer iti poate oferi mediul de care ai nevoie pentru a-ti pune talentele la lucru.Munca de freelancer te va obliga sa inveti totul despre legislatia pe care trebuie sa o respecti, precum declararea veniturilor sau plata taxelor pe venit.Daca in cadrul unei companii angajatorul este cel responsabil de toate aspectele birocratice, cand lucrezi freelance, aceste indatoriri iti revin tie. Declaratia unica privind impozitele pe venit se poate inregistra online, pe site-ul ANAF sau la ghiseele institutiei.Nu vei putea beneficia de serviciile din sanatate oferite de o companie si vei avea acces doar la serviciile de stat, odata ce platesti contributiile sociale la CAS.Exista si companii cu care poti colabora care se vor ocupa direct de plata acestor taxe. Munca de freelancer poate fi prestata prin contracte de drepturi de autor sau prin PFA, in functie de cerintele clientilor sau ale colaboratorilor.Nu uita de efortul pe care trebuie sa-l depui pentru a-ti face reclama si pentru a gasi clienti. Daca vrei sa lucrezi ca freelancer prin platformele online specializate, trebuie sa tii cont de nivelul de experienta si sa ai mereu la vedere exemple ale muncii tale, dar si ratinguri primite de la clienti.Viata de angajat si cea de freelance iti ofera avantaje si dezavantaje, insa atunci cand esti pregatit sa iti asumi riscuri, o schimbare este binevenita. Fa cele mai bune alegeri pentru cariera ta si iesi din zona de confort doar atunci cand te simti pregatit cu adevarat.