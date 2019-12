Asociatia Romana pentru Smart City lanseaza Carta Romania 2030

Ziare.

Initiativa incurajeaza factorii decizionali din Romania, autoritatile centrale si locale, sa-si asumare valori si deziderate comune pentru progresul societatii.Lansarea va avea loc pe 11 decembrie, la Palatul Parlamentului, in cadrul celei de-a 4-a editii a Galei Smart City Industry Awards, evenimentul de premiere a tuturor actorilor implicati in dezvoltarea industriei de Smart City din Romania.Numerosi ministri, secretari de stat si zeci de primari din toata tara sunt asteptati miercuri, 11 decembrie, pentru a-si asuma directii clare de dezvoltare a tarii pentru urmatorii 10 ani.Romania are nevoie de lideri responsabili, care sa conduca orase si comunitati competitive si inovative, pentru o aliniere accelerata la nivelul de prosperitate al tarilor din vest. Demersul va primi sustinere si din partea mediului academic, societatatii civile, corpului diplomatic acreditat la Bucuresti si mediului economic.Scopul demersului Carta Romania 2030 este de a facilita transformarea comunitatilor in adevarate orase inteligente, sustenabile si durabile, in care toti cetatenii sa aiba acces neingradit la cele mai bune servicii oferite de catre institutiile statului, pentru o imbunatatire semnificativa a calitatii vietii.La Gala Smart City Industry Awards sunt asteptate peste 300 de persoane, promotori ai conceptului de Smart City, inalti reprezentanti ai statului roman, ambasadori, liderii administratiilor locale din Romania si top managementul companiilor prezente pe piata. Cea de-a 4-a editie va recunoaste performanta si eforturile sustinute ale persoanelor, institutiilor si companiilor implicate in dezvoltarea acestei industrii, incadrate in 10 categorii principale, alaturi de 10 premii speciale.SCIA 2019 va fi moderat de Ligia Munteanu, prezentatorul emisiunilor "Jurnal Economic" si "2.0 Gadget", difuzate de Digi24.