BERT, noutatea absoluta de la Google de care vei afla la cursuri SEO

Din fericire, exista si exceptii, iar cursurile SEO reunite sub "cupola" Jedi SEO School sunt cel mai notabil exemplu. Acestea dureaza doua luni, se ocupa inclusiv de conceptul "the new SEO 2019" si sunt tinute de Ovidiu Joita, CEO si founder iAgency, cu o experienta de peste 15 ani pe aceasta piata extrem de competitiva.In cadrul acestor cursuri SEO , vei afla atat despre "clasica" optimizare on page si off page, cat si despre indicatorii de User Experience si valoarea brandului in SEO. Acesti ultimi doi metrici sunt luati din ce in ce mai mult in considerare de catre Google, atunci cand ierarhizeaza site-urile in paginile sale de rezultate.De altfel, in ultima perioada, optimizarea SEO s-a transformat dintr-o activitate preponderent tehnica, in care era suficient sa folosesti de multe ori cuvinte cheie si sa creezi backlink-uri, intr-o activitate mult mai complexa, care de multe ori se confunda cu marketing-ul online. In ziua de astazi, accentul se pune pe utilizator, pe experienta de navigare a acestuia si pe usurinta cu care ajunge la rezultatele dorite.In aceasta cheie se inscrie si BERT, considerata de presa occidentala "cea mai mare schimbare facuta de Google in ultimii cinci ani", despre care vei afla in cadrul cursurilor SEO desfasurate la sediul iAgency din Piata Unirii din Bucuresti. BERT este un algoritm care va afecta rezultatul uneia din 10 cautari pe Google, in prezent doar cele in engleza, insa in curand vor urma si celelalte limbi. Concret, BERT ajuta computerele sa "inteleaga" mai bine limbajul uman, legaturile dintre cuvinte si diversele nuante si sensuri pe care acestea le pot capata in anumite contexte.Pana acum, in cadrul cursurilor SEO, aflai ca un cuvant de legatura nu are o importanta foarte mare in cadrul cautarilor. Totusi, odata cu BERT, acest lucru se va schimba radical. Spre exemplu, in trecut, atunci cand un utilizator cauta "viza calatorie brazilia in sua", Google returna si rezultate privind conditiile pe care turistii americani care doresc sa viziteze Brazilia trebuie sa le indeplineasca. Acum, BERT va intelege ca particula "in" se refera strict la brazilienii care doresc sa ajunga in SUA, nu si vice versa.Daca vei asista la cursuri SEO, vei afla ca precedentul pas pe care Google l-a facut in directia inteligentei artificiale si a intelegerii limbajului uman a fost RankBrain, confirmat de cel mai mare motor de cautare pe 26 octombrie 2015. Atunci, reprezentantii companiei spuneau ca RankBrain este "al treilea cel mai important factor de ranking", dupa link-uri si continut.Site-urile de specialitate spun ca RankBrain si BERT vor fi folosite in paralel, dar ca nu exista o modalitate de a optimiza continutul special pentru acesti algoritmi. "Tot ce poti face este sa scrii continut pentru utilizatori, asa cum faci intotdeauna, avand insa garantia ca si motoarele de cautare il vor intelege in acelasi mod", conchid specialistii in marketing online de peste Ocean.