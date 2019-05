Best Marketing, o conferinta pentru cei care traiesc si respira marketing

Ziare.

Best Marketing, conferinta Biz care se adreseaza oamenilor de marketing si comunicare, ajunge anul acesta la a X-a editie si isi propune sa fie un manifest pentru campanii smart pentru branduri greu de promovat. Conferinta va avea loc in data de 22 mai la ARCUB Gabroveni.Profesionistii in marketing care se alatura anul acesta conferintei Best Marketing in calitate de vorbitori reprezinta companii curajoase precum: FIRST BANK, Caroli Foods Group, Vodafone Romania, 3M, Update Advertising, dar si reprezentanti ai celor mai active agentii.In cadrul conferintei se va lansa a cincea editie a Anuarului Directorilor de Marketing din Romania. Cartea reuneste peste 150 dintre cei mai importanti directori de marketing din Romania, cei care decid strategiile de comunicare ale brandurilor si coordoneaza campanii de marketing.- Inteligenta artificiala, realitatile virtuale si tehnologiile puse in slujba marketingului acum mai mult ca niciodata sunt cateva dintre tendintele care fac agenda ultimilor ani. Ce ne rezerva viitorul? Cum se transforma industria si care sunt "skill-urile" viitorului in marketing?- un exercitiu de REAL TIME MARKETING, un brand "se lasa pe mana" a trei tipuri de creatori de continut. Echipele, formate videobloggeri, bloggeri si oameni de agentie, vor crea o campanie "on the spot" la doar doua ore dupa ce au primit brief-ul unei companii foarte cunoscute pe piata din Romania.- Care sunt elementele care se repeta cel mai frecvent in publicitatea momentului si cum sunt folosite stereotipurile in marketing?- Cum reusim sa implementam campanii smart pentru branduri greu de promovat? Unde gasim inspiratia necesara pentru a scoate din monotonie branduri "bizare", "banale" sau "controversate"?Pe 22 mai in cadrul conferintei Best Marketing specialistii din industrie ii mai pot intalni pe:- Laura Barbu, Director Brand and Marketing Communication, Vodafone Romania- Daniel Pana, Advisor to Executive President on Marketing and Communication, First Bank- Anamaria Bajan, Marketing, PR and Business Development Executive Director, Caroli Foods Group- George Bonea, Speaker Demotivational- Marian Ionescu, Vlogger, Mariciu.ro- Andrei Stanciu, Content Maker, Jazz Communication- Cristian Florea, Blogger, cristianflorea.ro- Andreea Golban, Group Creative Director, Friends TBWA- Liviu David, Creative Partner, Next Advertising- Dana Nae Popa, Managing Director, pastelMai multe detalii despre program si speakeri regasiti pe site-ul evenimentului bestmarketingconference.ro