Cariera de antreprenor, suflet de artizan

Ziare.

com

La inceput, a fost dorinta unui om de corporatie de a face si altceva, dincolo de programul monoton din firma si de rigorile vietii intr-o astfel de organizatie. Avand un dublu background profesional, in customer care, respectiv in predarea limbilor straine intr-un mediu corporate, Cristina Olaru incepe sa picteze pe sticla si ceramica mai intai din nevoie: aceea de a oferi invitatilor la propria ei nunta cele mai frumoase marturii posibile. Apoi, isi urmeaza cu o convingere mereu sporita pasiunea, devenind Handmade Sister, artizan handmade. Dupa care decide ca e momentul sa treaca intr-o liga superioara. Mai exact, sa devina antreprenor.Cum a decis Cristina Olaru sa faca aceste pas? Ne povesteste chiar ea. "Mi-am dat seama ca plaja careia ma adresam eu pe atunci, cea a persoanelor fizice, era una limitata. Ca numarul artizanilor crestea permanent, iar odata cu el, si sansele mele de a deveni vizibila pe o piata incarcata. Or, eu simteam ca eforturile mele merita o rasplata pe masura. Raspunsul putea fi unul singur: piata de cadouri corporate pentru sarbatori, adica de 1 martie, Paste si mai ales Craciun.Incetul cu incetul, am construit un portofoliu din ce in ce mai mare de clienti corporate, care cred in cadourile cu suflet si aleg sa-i sprijine pe artistii locali care le pot transforma viziunea in realitate.Cu toate acestea, am intampinat si rezerve, din partea ownerilor care simteau ca pot avea mai multa incredere intr-o firma, decat intr-o singura persoana, oricat ar fi ea de inimoasa, care functioneaza ca PFA. Asa a aparut Egoodies, momentul care a schimbat totul."In 2016, Cristina Olaru preia brandul Egoodies , unul din principalii jucatori de pe piata autohtona a cadourilor corporate.Inceputurile ca antreprenor sunt marcate de dorinta de a pastra cat mai mult din capitalul de imagine si din procedurile interne preexistente, mizand totodata pe o crestere a portofoliului de clienti.Odata acest obiectiv indeplinit, se contureaza ideea de schimbare a pozitionarii de brand, cu un nou USP, menit sa sprijine echipa de sales in atingerea noului target de vanzari. Astfel, Egoodies ramane acelasi furnizor de incredere, flexibil si prompt, de pachete-cadou cu un continut 100% de produse importate.Dar calitatea devine un criteriu primordial. Pachetele mai accesibile, continand multe produse, dar de calitate medie, dispar din oferta companiei, care exista acum pentru a furniza exclusiv cosuri-cadou pentru cunoscatori.Gustul de sarbatoare ramane, asadar, cu un angajament sporit pentru calitatea premium si superpremium, drept urmare, nu e de mirare ca "e"-ul din Egoodies vine acum de la "exquisite".Momentul 2017 coincide cu achizitionarea celui de-al doilea brand din portofoliul Egoodies. Marta's Gift completeaza in mod fericit oferta disponibila de pachete-cadou de sarbatori, cu produse realizate exclusiv de artizani romani, purtand cu ele nu doar aroma locala inconfundabila a traditiilor romanesti, ci si promisiunea unei prospetimi de neegalat.Care a fost cea dintai provocare, in calitate de owner Marta's Gift? "Aceea de a modifica aproape integral lista de furnizori, optiune de business determinata de mutarea sediului si a punctului de lucru de la Oradea la Bucuresti", ne marturiseste Cristina Olaru."In ceea ce priveste produsele alimentare, am optat pentru furnizori din Bucuresti si Ilfov. Rezultatul? Acum, le pot oferi clientilor mei cele mai proaspete produse de pe intreaga piata a cadourilor corporate, cu o perioada minima intre data fabricatiei si termenul de livrare.In plus, am diversificat gama de produse alimentare oferite, pentru a avea garantia unor cadouri unice pe piata romaneasca. Astfel, folosim acum doar retete proprii, fara coloranti sau aditivi, realizate de cei mai iscusiti si mai de incredere artizani romani.Nu in ultimul rand, am luat drept parteneri de calatorie acei furnizori care au cea mai mare nevoie de ajutor. De la an la an, lucram cu tot mai multi parteneri din mediul neguvernamental. Alegand un cadou care contine produse realizate in cadrul atelierelor sociale, adica de persoane cu handicap sau provenind din medii defavorizate, ai garantia ca oferi un cadou cu suflet si faci o fapta buna totodata!"Delicatese de sarbatoare din lumea intreaga sau arome unice, 100% romanesti? Indiferent de raspuns, Cristina Olaru e alaturi de tine.Pe egoodies.ro, afli totul despre Egoodies si Marta's Gift, doua branduri care ne arata cat de ofertante sunt rezultatele pe care le obtii atunci cand imbini businessul si pasiunea.