Castiga Euro premiile Salatini! 25 de euro pe ora in fiecare zi de promotie plus 1.000 euro pe saptamana

Ziare.

com

Ca sa fructificam timpul, aceasta resursa pretioasa!Am auzit de multe ori spunandu-se acest lucru despre timp si, de aproape la fel de multe ori, ne-a trecut pe langa ureche.Traim vremuri in care reinvatam sa prioritizam actiunile care ne aduc bucurie, care ne fac mai constienti de clipa pe care o traim.Esti gata de distractie?Seteaza alarma telefonului ca sa nu uiti sa te inscrii in cursa pentru Euro Premiile Salatini!Salatini lanseaza o noua promotie nationala: "Castiga Euro premiile Salatini!". Ai sansa de a castigain fiecare zi de promotie plusin fiecare saptamana de concurs.Sunt 850 de premii. Tu ai tot atatea sanse de castig. Fiecare cod inseamna o sansa in plus de castig, asa ca Salatini te incurajeaza sa transmiti un numar cat mai mare de coduri promotionale!Pentru a te inscrie in campanie, trebuie sa introduci pe pagina www.salatini.ro sau sa trimiti prin SMS la numarul 1816 codurile promotionale de pe ambalajele produselor Salatini.IMPORTANT: in promotie participa toata gama de produse Salatini: Crackers, Pretzels, Sticks, Saratele si Salatini Snaxy.