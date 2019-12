Catena ofera prin tragere la sorti 20 de autoturisme Dacia, pe 24 decembrie

Ziare.

Tragerea la sorti a marelui eveniment, din cadrul campaniei "20 de Dacii, la 20 de ani de Catena", va avea loc in data de 24 decembrie 2019, de la ora 12:15, in direct la Romania TV.Asadar, va invitam sa urmariti extragerea si sa aflati daca sunteti unul dintre marii castigarii ai unui autoturism Dacia.Este pentru al treilea an consecutiv cand Mos Craciun vine la Catena cu premii extraordinare, constand in autoturisme Dacia, nou-noute.In cadrul tragerii la sorti, pe langa cele 20 de taloane care vor desemna castigatorii masinilor Dacia, vor fi extrase si 3 taloane de rezerva, care vor fi desemnate castigatoare in cazul in care primele taloane nu vor indeplini criteriile de eligibilitate.. Trebuie doar sa cumparati din orice farmacie Catena produse in valoare de minimum 30 de lei (conform bonului fiscal) si sa completati talonul de participare la campanie.Ulterior, depuneti taloanele completate in urnele existente in farmaciile Catena. Mai multe detalii puteti afla in farmaciile Catena.Catena va multumeste pentru increderea acordata si va asteapta si in anul care vine cu servicii de calitate si o multime de oferte si surprize.