Ce au recomandat marile supermarketuri in perioada pandemiei

Va prezentam mai jos ce recomandari au oferit si modul in care au facut-o cateva dintre marile lanturi de retail modern din Romania.Lantul de supermarketuri Lidl a fost printre primii jucatori de pe piata care au comunicat intensiv pe subiectul coronavirusului. Au creat o intreaga campanie denumita "#ImpreunaInSiguranta atunci cand actionam responsabil".Sustinuta de numeroase materiale unitare din punct de vedere grafic si al tonului de comunicare, campania ii incurajeaza pe clienti sa respecte recomandarile comune, dar are si cateva recomandari specifice.Astfel, comerciantul de origine germana le recomanda clientilor sai sa evite cele mai aglomerate ore, intre 17:00 si 19:00, sa se gandeasca si la nevoile altora atunci cand cumpara, adica sa nu cumpere mai mult decat au nevoie, sa nu atinga fructele si legumele pe care nu le vor cumpara, sa desemneze o singura persoana in familie pentru a efectua cumparaturile pentru toti, precum si sa nu deschida ambalajele produselor, dupa care sa le lase in magazin.Cea mai de succes marca de supermarketuri din Romania, cel putin conform cifrei de afaceri, Kaufland este un alt comerciant care a comunicat integrat si puternic pe subiectul COVID-19.Platforma aleasa de acestia a fost #ajut. In catalogul sau dedicat de la inceputul lunii aprilie, Kaufland face numeroase recomandari clientilor sai, printre care desemnarea unui singur membru al familiei pentru cumparaturi, pentru a evita supraaglomerarea.Un alt mesaj important este legat de pastrarea integritatii stocurilor, fiind recomandata cumpatarea la cumparaturi.Kaufland merge chiar mai departe si recomanda crearea unei liste clare de cumparaturi inca de acasa, pentru a nu petrece prea mult timp printre rafturi, sau sa intrebi un vecin in varsta daca poti face cumparaturile in locul sau.Fara mare legatura cu procesul de shopping, dar consecvent cu comunicarea centrata pe ideea de ajutor este sfatul "Asigura-te ca dormi 7-8 ore pe noapte. Pentru un somn mai odihnitor, nu adormi cu televizorul deschis sau dupa ce ai stat pe telefon".In acelasi catalog sunt mentionate toate masurile de protectie luate, printre care si cea de a putea livra produsele la domiciliu cu ajutorul unui livrator extern - Glovo.Un alt foarte mare lant de supermarketuri din Romania este Carrefour. Si acestia au avut o reactie rapida, chiar daca intreaga lor comunicare in jurul crizei coronavirus nu a avut unitatea primelor doua exemple.Sub conceptul de #CumparaturiInSiguranta - putem observa consecventa tuturor in folosirea hashtagului - Carrefour si-a indemnat clientii sa ia cateva masuri in aceasta directie.Printre acestea, cele mai importante sunt optimizarea listei de cumparaturi, pentru a evita aruncarea alimentelor din cauza expirarii, evitarea transportului in comun si alegerea celui mai apropiat magazin, folosirea aplicatiei online si a optiunii de Self Service sau livrare la domiciliu, toate cu scopul "#SaTrecemcuBine si de asta", un alt slogan ales de Carrefour.Chiar daca nu are cea mai mare cifra de afaceri, Profi este reteaua de supermarketuri care se pozitioneaza ca avand cea mai mare acoperire geografica din Romania. Incepand cu luna martie, retailerul le-a comunicat clientilor ca angajatii sai igienizeaza vitrinele, casele de marcat, cosurile de cumparaturi si magazinul.Mega Image a comunicat cu clientii sai pe tema masurilor luate in lupta impotriva pandemiei sub hashtagul #reusimimpreuna. Astfel, printr-un catalog dedicat, Mega Image a anuntat instalarea de panouri transparente in magazine si scurtarea programului pentru ca angajatii sa aiba suficient timp pentru igienizare.Conform propriilor declaratii oficiale, Auchan a inceput proactiv implementarea masurilor de protectie inca de la inceputul lunii martie, prin plasarea solutiilor dezinfectante la intrarea si in interiorul magazinelor, printr-o igienizare mai frecventa si prin anularea anumitor evenimente si activari de genul degustarilor sau a testarilor.Dupa Ordonanta Militara nr. 2, s-a trecut si la reducerea programului de functionare si la suspendarea rutelor proprii de Maxi Taxi dedicate clientilor. Sub sloganul "Solidari si responsabili", Auchan a comunicat in directia ajutorului acordat ONG-urilor si varstnicilor, prin deschiderea unor case dedicate.In concluzie, putem observa ca toti marii retaileri din Romania au comunicat mai mult sau mai putin agresiv in aceasta perioada, intensitatea si unitatea acestei comunicari putand fi corelata aproximativ cu cifra de afaceri.Siteul international dedicat cataloagelor online Kimbino.ro ofera propriul ghid de masuri protectie impotriva pandemiei atunci cand mergem la cumparaturi in supermarket, iar acestea includ cateva masuri de bun simt pe care nu le-am regasit in prim-planul comunicarii retailerilor.Printre acestea: folosirea propriei plase de cumparaturi in loc de cos, impingerea cosului din locuri mai rar folosite sau folosirea unui servetel la plata cu cardul in care e necesara introducerea codului PIN.Toate masurile din acest articol raman valabile si azi, fiind posibil sa fie nevoie sa le aplicam destul de mult timp de acum incolo. Pana atunci, va dorim sa ramaneti in siguranta!