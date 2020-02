Ce criterii trebuie sa ai in vedere atunci cand decizi ce salariu iti doresti

Ziare.

Majoritatea oamenilor isi doresc un salariu mai mare decat cel primit la jobul anterior, deoarece si pozitiile pe care le urmaresc reprezinta un progres pe scara ierarhica.Iata ce criterii trebuie sa urmaresti pentru stabilirea salariului dorit:Un factor important in aceasta decizie este nivelul de experienta pe care il ai pana in prezent. Mai ales atunci cand aplici in domeniul in care ai activat o perioada lunga, salariul trebuie negociat in functie de pozitiile ocupate anteriorMulte dintre companiile mici si mari din lume nu mai pun la fel de mult accent pe pregatirea teoretica a angajatilor, ci pe abilitatile dobandite prin experienta directa sau la anumite cursuri.Domeniile in care se pune mult accent pe ceea ce candidatii invata fara a obtine o diploma din partea unei universitati sunt cele creative precum marketingul, publicitatea, dar si sfera IT.Multi dintre angajatii pretiosi acumuleaza experienta prin proiecte personale, munca freelance si dorinta de a invata programe si skill-uri fara studii de specialitate.Daca te afli la inceput de drum in cariera, trebuie sa-ti cunosti punctele forte si abilitatile. Salariul va fi stabilit in functie de munca pe care poti sa o faci.Pentru a-ti fi mai usor sa compari asteptarile tale cu punctul de la care incep salariile in tara, foloseste un calculator salariu minim Companiile mai mici cauta, de regula, angajati cu mai putina experienta, deoarece nu pot oferi salarii suficient de mari unei persoane cu peste cinci ani de activitate in domeniu.Daca aplici la un post intr-o astfel de firma, va trebui sa iti ajustezi asteptarile in functie de posibilitatile acesteia.In general, angajatorii cu un buget redus sunt deschisi de la inceput in privinta salariilor maxime pe care le pot oferi. Lucrurile se schimba cand vine vorba de o companie foarte mare, care activeaza si pe plan international.Indiferent de experienta pe care o ai, acestia vor avea mereu un buget semnificativ mai mare.Diplomele obtinute nu mai reprezinta un interes pentru multi dintre marii angajatori din lume precum Google, Apple sau IBM. Skill-urile pe care tinerii si le dezvolta de-a lungul timpului sunt vazute ca o metoda de a se dezvolta, pe cand diplomele fac munca sa para statica.Desigur, exista inca locuri de munca pentru care trebuie sa ai un nivel anume de studii sau o diploma in domeniu. Majoritatea dintre acestea sunt cele de la stat, dar si in companii private.Citeste cu atentie cerintele postului inainte de a aplica, deoarece exista sansa sa nu primesti niciun raspuns daca nu le indeplinesti pe cele mai importante.Orasul in care aplici poate dicta nivelul salariului pe care il vei avea. Statisticile arata ca cele mai mari salarii se inregistreaza in Bucuresti, Cluj si Iasi, urmate de Sibiu, Brasov si Timis.Bucurestiul nu are insa o rata de crestere atat de rapida precum celelalte judete si poate ajunge pe locul doi, dupa Cluj.In cazul in care iti doresti un salariu mai mare decat ceea ce-si poate permite o companie din judetul tau, poti incerca relocarea. Anumite companii ofera chiar bonusuri in aceasta privinta.De asemnea, daca esti inregistrat ca somer si te angajezi intr-o localitate aflata la o distanta mai mare de 50 km, poti aplica pentru indemnizatia de relocare de la stat.Daca venitul tau lunar nu va depasi 5000 de lei, vei primi o suma de 900 de lei in fiecare luna pe o perioada de 36 de luni, daca se respecta toti termenii stipulati.Afla mai multe aici Negociaza salariul fara teama, dar fa o analiza la rece inainte de a participa la interviuri. Suma trebuie sa reprezinte adevaratul nivel al abilitatilor tale, dar si experienta castigata in timp.Fii cat se poate de transparent cu angajatorul si stabileste o suma fixa atunci cand aveti discutiile referitoare la remuneratie.