Cifra de afaceri a companiei Farmec depaseste 236 milioane lei, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut

Cresterea businessului a fost sustinuta de vanzarile din cadrul retelei magazinelor de brand, in crestere cu 40,35%, precum si de vanzarile din magazinul online, care au raportat un avans cu 19,14%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.De asemenea, strategia de expansiune pe piata externa a producatorului clujean, precum un nou parteneriat in China, initiat in 2018, a contribuit la evolutia cifrei de afaceri, inregistrandu-se o majorare a vanzarilor la export cu 48,85% fata de 2017.", a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec La nivel national, Farmec detine o retea proprie de 26 de magazine de brand, in 2018 fiind inaugurate 5 magazine in punctele cheie ale Romaniei. La nivel global, produsele Farmec sunt comercializate in peste 30 de state, iar in Europa compania este prezenta cu 7 magazine.Conform datelor de piata Nielsen, Farmec s-a mentinut si in anul 2018 in pozitia de lider de piata pe segmentul produselor de ingrijire a tenului (cu o cota de piata de 29,7%) . In ceea ce priveste brandul Gerovital, acesta este lider pe sectorul produselor antirid si pe segmentul produselor antiacnee, cu o cota de piata valorica de 43,2%. Triumf ocupa prima pozitie in categoria produselor pentru curatarea bucatariei, detinand o cota de piata volumica de 48,5% si una valorica de 51,9%.