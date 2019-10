Comunicarea vizuala, din perspectiva imprimarii digitale pe textile si a afisajului digital

PrintTex 2019, conferinta dedicata printului digital pe textile

Pedin centrul expozitional Romexpo-Bucuresti are locVezi agenda*, inscrie-te la conferinta si vei afla informatii de ultima ora de la cei mai buni speakeri ai momentului in domeniul printului digital pe textile:, Managing Director WTiN, va prezenta, Business Development Manager Efi Reggiani, va fi speaker pe tema, Sales Manager SIOEN Industries, va fi speaker pe tema, artist vizual, va dezbate tema, Marketing Manager Verla, va prezenta, Interior designer, reprezentant UnArte, departamentul Design Textil si Arta Textila este speaker pe tema, General Manager Update Advertising, este speaker pe tema, Director General Mons Medius, va dezbate tema, General Manager Grup Transilvae, va fi speaker pe temaConferinta PrintTex 2019 este unul dintre evenimentele tematice ale PRINT&SIGN , targul de tipar digital pentru Europa de Sud-Est (9-12 octombrie, la Romexpo) organizat de EUROEXPO Fairs Pe, evenimentul in cadrul caruia afli cum poti pune in valoare brandul tau cu ajutorul afisajului digital, pentru a crea customer engagement!Vei avea numai de castigat, pentru ca te vei intalni cu(Director General Phoenix Media), de la care vei afla cum a evoluat industria afisajului digital, cu(General Manager Spectro:o) si(Carrefour Romania) - care iti vor prezenta propriul studiu de caz si vei afla cum poate fi integrat digital media signage-ul in afacerea ta.Nu in ultimul rand,(fondator RetailX) va face o trecere in revista a celor mai bune practici si esecuri in tarile nordice si in intreaga lume.Vezi aici agenda completa * si inscrie-te online, pentru a nu rata intalnirea cu profesionistii industriei. Conferinta Digital Signage este evenimentul tematic al DIGITAL SIGNAGE Show, singura expozitie dedicata display-urilor digitale si tehnologiilor interactive, care se desfasoara intre 9 si 12 octombrie in pavilionul B1 de la Romexpo. Mai multe detalii, aici