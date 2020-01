Cum poti sa-ti promovezi crama pentru a-ti face vinurile mai cunoscute

Ziare.

Deci, cum poti sa-ti faci crama cunoscuta si sa asiguri succesul vinurilor tale? Iata cateva metode de marketing pe care le poti pune in aplicare:Sigur, poti spune ca publicul tau tinta e compus din toti iubitorii de vinuri bune. Dar nu e de ajuns, pentru ca iubitorii de vin pot alege orice produs.Prin urmare, e crucial sa identifici cu un nivel ridicat de granularitate care ar putea fi tipul ideal de consumator ce ar prefera vinul tau.Din grupul larg al iubitorilor de vinuri, identifica o nisa careia sa i te adresezi. Ar putea fi cei ce prefera vinurile rosii seci sau poate cupajele sau, de ce nu, poate un anumit soi de vin.Odata ce ai identificat un grup tinta primar, repeta procesul si incearca sa obtii mai multe tipologii de consumatori, corespendente pentru toate tipurile de vin pe care le produci.Fiecare tipologie are preferinte diferite, asa ca va trebui sa creezi mesaje distincte pentru a te adresa lor.Vinul nu e o simpla bautura, ci punctul de pornire al unei calatorii frumoase in lumea oenologiei.Din moment ce vrei sa iti faci crama cunoscuta, organizeaza degustari si tururi ghidate in care sa le explici oaspetilor tai intregul proces prin care se obtine aceasta licoare.Povesteste-le despre tot efortul de intretinere a vitei de vie, de modul in care te asiguri ca strugurii sunt sanatosi si de o calitate superioara, de procesul propriu-zis de vinificatie.Orice vin are o poveste. Depinde de tine cat de frumoasa o faci.Din momentul in care vizitatorii cramei intra pe usa si pana cand pleaca, trebuie sa le oferi o experienta memorabila.Iata cateva exemple de lucruri pe care le-ai putea face:- tur ghidat alaturi de oenologul cramei, in care sa le explici procesul de vinificatie sau pe cel prin care se creeaza un cupaj- o sesiune ghidata de degustare, in care sa le explici fiecare nuanta si aroma distincta din buchetul vinurilor pe care le gusta- o scurta prezentare a istoricului zonei in care se afla cramacadouri personalizate cu marca vinului tau, pe care le pot cumpara la plecare- ofera spre vanzare si sticle de vin vechi sau din rezerva, pe care oaspetii tai le pot face, la randul lor, cadou prietenilor- idei de asociere a vinului cu diferite tipuri de mancare sau momente de servire in functie de zi, temperatura, anotimp, eveniment etcEvenimentele si degustarile sunt o modalitate excelenta prin care te poti face cunoscut, dar, din pacate, acestea nu au loc des.O cale mai buna e sa folosesti potentialul social media. Crama ta implica numeroase procese cu un puternic impact vizual, de aceea poti profita de retele precum Instagram sau Facebook, aratand oamenilor cum se face un vin bun, prin ce etape trece in procesul de transformare din strugure in licoarea din pahar si multe altele.Ai putea crea o scurta serie de clipuri video despre arta vinificatiei pentru a arata si altor mici viticultori cum ai rezolvat tu o anumita problema de protectie a vitei de vie sau ce sfaturi ai pentru ei. Sau, de ce nu, o mini-serie pe YouTube despre arta asocierii vinurilor cu mancarea.Toate acestea pot fi platforme profitabile prin care iti poti promova marca de vinuri si, implicit, crama. Dar ca sa nu te pierzi in detalii, cel mai bine ar fi sa iti faci din timp o agenda pentru social media, in care sa iti planifici ce vrei sa postezi, in ce forma, cand si cat de des.Multa lume alege un vin doar pentru ca a auzit de el in presa sau pentru ca a fost premiat la un anumit concurs. Competitiile in care se aleg vinuri bune sunt o ocazie nesperata de a-ti face crama cunoscuta.Exista si evenimente adresate micilor producatori, precum acest concurs de vinuri , la care te poti inscrie gratuit si vei avea garantia evaluarii de catre un juriu specializat, format din degustatori autorizati.Astfel, nu doar ca iti vei face vinul cunoscut, dar vei avea si ocazia de a invata mai multe despre cum sa iti perfectionezi metodele de vinificatie.