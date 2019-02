Cum sa iei decizii mai bune in HR cu ajutorul people analytics

Ziare.

Functia de HR beneficiaza, de asemenea, de avansul tehnologic, folosind tehnici de analiza a fortei de munca, sau "people analytics", pentru a lua decizii bazate pe date.Conceptul se refera la analiza datelor legate de angajati care pot sustine decizii privind angajarea, retentia, planificarea alocarii fortei de munca, eficienta programelor de training si pot chiar prezice performanta angajatilor.Un studiu realizat de Deloitte in 2017 arata ca 71% dintre companii vad investitia in sisteme de people analytics ca o prioritate, insa doar 8% sustin ca au datele necesare pentru implementarea proceselor.Desi cheltuielile cu resursele umane le depasesc, in multe organizatii, pe cele de marketing, achizitii si dezvoltare la un loc, analiza investitiilor in HR este inca la un nivel primar, din cauza lipsei de informatii.Profesionistii din domeniu au nevoie de cursuri intensive pentru a intelege cum se realizeaza analiza stiintifica si cum sa eficientizeze bugetele investite pentru a atinge obiectivele de business.Functia de resurse umane, ca si celelalte functii din companii, trebuie sa demonstreze valoarea investitiilor realizate catre echipa de senior management.Conform unui studiu realizat de McKinsey, companiile care folosesc people analytics sunt cu 80% mai eficiente in recrutare, cu 25% mai productive in business si au cu 50% mai mult succes in retentia angajatilor.In plus, organizatii din diferite domenii au vazut rezultatele folosirii tehnicilor de analiza in HR. O companie globala de servicii financiare a folosit un algoritm care determina ce angajati au cea mai mare probabilitate sa plece din companie, iar programele de retentie implementate le-au economisit peste 70 milioane de dolari intr-un an.O companie multinationala din domeniul energetic a reusit sa reduca numarul de zile de concediu medical prin alocarea diferita a zilelor de concediu de-a lungul anului, iar un lant de restaurante a putut sa identifice factorii cei mai importanti asupra carora sa intervina si care au dus la cresterea performantei angajatilor si a veniturilor.In trecut, majoritatea deciziilor de alocare si implementare a resurselor umane si financiare se bazau pe instinctul managerilor, care poate sa duca si la rezultate nesatisfacatoare din cauza prejudecatilor inconstiente.In schimb, metodele cantitative avansate pot suplimenta informatiile disponibile pentru a imbunatati rezultatele proceselor de HR.Pentru a sustine profesionistii de resurse umane si echipa de senior management in implementarea strategiilor de people analytics, HR Club organizeaza master class-ul "A Fresh Perspective in People Analytics", sustinut de Max Blumberg. Max este fondatorul Blumberg Partnership si unul dintre top 50 influenceri din HR Analytics.Experienta lui de peste 30 de ani include proiectarea proceselor de management ale oamenilor in companii precum Accenture, IBM SPSS, Nestle, Hilton Hotels, BBC, Barclays Corporate, Asociatia de HR manageri CIPD si multe altele.Evenimentul va avea loc la JW Marriott Bucharest Grand Hotel pe 27 martie, iar doritorii pot afla mai multe informatii despre agenda si se pot inscrie pe site: https://hr-club.ro/ro/masterclass-maxblumberg.