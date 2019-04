Cum sa recunosti o agentie care ofera cele mai bune servicii SEO?

Ziare.

Pentru inceput, sa incercam sa definim serviciile SEO. Acestea au ca scop obtinerea unei bune vizibilitati in motoarele de cautare, dar in si mediul online, in general.Insa pentru a avea o sansa la pozitiile de top, vor trebui implementate modificari specifice, atat in design, cat si in continutul site-ului. Aceste schimbari au rolul de a face website-ul mai atractiv, atat pentru utilizatori, cat si pentru motoarele de cautare.Prin urmare, dupa o implementare de succes, site-ul va fi mai bine optimizat, ocupand pozitii mai bune in motoarele de cautare, dupa cuvinte si expresii cheie specifice domeniului de activitate a afacerii online.Apeland la servicii SEO, vei obtine mai mult decat un "boost" la traficul de pe site. Este foarte important sa acorzi atentia cuvenita calitatii traficului de pe site, pentru a obtine acel trafic organic, prin care utilizatorii ajung la produsele pe care si le doresc cu adevarat.Cu alte cuvinte, nu iti foloseste daca ai un mare numar de vizite pe site, insa nimeni nu cumpara produsele tale.Doar o agentie SEO cu experienta dovedita va folosi strategiile eficiente si instrumentele practice, pentru a ajuta site-ul sa se pozitioneze cat mai sus in SERP. Totul incepe de la o fundatie solida, mai exact strategia de cuvinte cheie pentru utilizatori, pas pe care multi antreprenori il omit.Mai mult, apeland la servicii SEO, vei optimiza si arhitectura site-ului tau, astfel incat robotii Google sa poata indexa mai usor (si implicit, corect!) paginile din site.Astfel, pentru a strange noi utilizatori pe site, va trebui sa obtii pozitii favorabile, iar optimizarea on-page este un instrument inestimabil de marketing online , care iti va asigura un numar cat mai mare de conversii, fapt care conduce la o crestere a vanzarilor.Alte beneficii oferite de serviciile SEO constau in faptul ca o agentie cu experienta iti poate oferi rezultate concrete, alaturi de monitorizarea constanta a activitatii si a evolutiei site-ului. Acest lucru se face cu ajutorul unor indicatori KPI (Key Performance Indicators), care au relevanta in acest caz.Cu toate aceste date la dispozitie, vei sti cand este cazul sa actionezi, adoptand strategia SEO atunci cand situatia o cere. De asemenea, vei putea vedea care este valoarea concreta a serviciilor SEO pentru care platesti, deoarece vei primi un raport de activitate in fiecare luna.Odata ce stii care sunt beneficile aduse de serviciile SEO, iata cateva criterii de care sa tii cont atunci cand alegi o agentie cu experienta:Fereste-te de agentiile care ofera pachete standard sau "pachete complete". Orice afacere are atuurile sale, motiv pentru care fiecare strategie de servicii SEO trebuie sa fie personalizata pe specificul business-ului.Cauta astfel o agentie care intelege business-ul tau si care poate planui o strategie pe termen lung, specifica domeniului de activitate.Inainte de a apela la servicii SEO, analizeaza portofoliul agentiei cu care doresti sa incepi o colaborare, alaturi de testimonialele clientilor.Mai mult, daca ai putin know-how, poti analiza rapid si site-urile acestora, pentru a vedea cum se pozitioneaza in Google, sau ii poti contacta direct, intrebandu-i daca iti recomanda serviciile SEO ale respectivei agentii.Desi multe agentii se mandresc ca ofera astfel de pachete, de multe ori serviciile sunt externalizate, multe dintre aceste agentii avand "colaboratori", care nu sunt interesati de business-ul tau sau nu reusesc sa vada imaginea in ansamblu.Alege o agentie SEO unde angajatii se ocupa de toate aceste aspecte, deoarece un specialist dedicat proiectului tau pe termen lung va cunoaste toate dedesubturile afacerii tale, obtinand astfel rezultate mai bune!