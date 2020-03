Cum sa va cresteti vanzarile firmei

Ziare.

Intr-o lume in care Internetul a castigat atat de mult teren, iar cumparaturile se fac printr-un simplu click din fotoliul de acasa, strategiile de marketing s-au schimbat.Simplele afise lipite prin oras, anunturile in paginile revistelor sau publicatia Pagini Aurii sunt acum depasite. Noua strategie de marketing se numeste SEO.SEO sau "optimizarea pentru motoarele de cautare" reprezinta practica prin care se urmareste cresterea traficului organic (natural, neplatit) a unui web site si imbunatatirea calitatii acestuia prin intermediul rezultatelor organice ale motoarelor de cautare.Altfel spus SEO poate atrage continuu noi vizitatori pe site-ul companiei dvs., vizitatori ce se pot transforma in viitori clienti.Oamenii folosesc astazi motoarele de cautare, mai ales Google. De fapt, Google inregistreaza peste 2 miliarde de cautari pe zi. Adica peste 50.000 de cautari pe secunda!Google (si intr-o masura mai mica, alte motoare de cautare) sunt versiunea moderna a publicatiei Pagini Aurii.Pe vremea cand Pagini Aurii era la moda, daca firma ta se afla pe primele pagini ale publicatiei, sansele sa primiti mai multe apeluri din partea clientilor erau mai mari.Acelasi lucru se intampla acum cu Google: cand site-ul firmei tale se afla pe prima pagina a rezultatelor cautarii unui client, veti avea mai multi vizitatori.Altfel spus: mai mult trafic pe site-ul firmei = mai multi vizitatori = mai multi clienti = mai multe vanzari. Este o chestiune matematica.Daca va indoiti ca servicii SEO sunt importante, ganditi-va de doua ori, cifrele o dovedesc:➤ 93% din experientele online incep cu un motor de cautare;➤ 60% din totalul clicurilor organice se indreapta catre primele trei site-uri de pe pagina Google;➤ 75% dintre utilizatori nu cauta niciodata dincolo de prima pagina cu rezultate a Google.Exista rapoarte interminabile si studii de caz care sustin aceste date.Un studiu realizat de Search Engine Watch demonstreaza ca numarul cautarilor de pe mobil pentru produse si servicii la nivel local au dus la vanzari de 61%.Un alt studiu a comparat cati clienti au contactat o firma in urma unui anunt in presa scrisa sau prin posta si cati au fost directionati de pe Google.Ghiciti ce canal a performat mai bine? Optimizarea SEO a dus la rezultate de 9 ori mai bune decat publicitatea pe print.O agentie SEO este capabila sa construiasca o strategie. In urma unui audit al site-ului firmei dvs., specialistii vor face corectiile necesare sau vor realiza un nou site, vor adauga continut interesant si vor derula o campanie de link building.Pretul serviciilor SEO poate varia. In Romania exista oferte SEO cu preturi SEO de la 50 euro/ luna, dar si preturi de peste 5.000 euro/ luna.Plata pentru performanta se concentreaza pe ranking (pozitionarea site-ul in clasamentul Google), dar indiferent de modul in care decideti sa investiti, alegerea companiei SEO poat fi factorul decisiv in succesul dvs.Singura modalitate de a lua decizia corecta este sa cunoasteti bugetul lunar si sa intelegeti ca, in cea mai mare parte, SEO necesita timp.Ar trebui sa fiti pregatiti sa investiti intr-o campanie SEO solida timp de cel putin sase luni.Solicitarea recomandarilor prietenilor si colegilor este intotdeauna un inceput bun. Este posibil sa gasiti o companie care a facut o munca buna pentru cineva pe care il cunoasteti.Daca ati restrans lista de cautari in urma recomandarilor sau in urma cautarilor pe Google, urmatorul pas este sa stabiliti o intalnire pentru a vorbi direct cu reprezentantii unor agentii SEO.Majoritatea companiilor SEO nu va vor permite sa va testati serviciile in avans. Dar asta nu inseamna ca nu ar trebui sa cereti mai multe detalii. Este posibil sa obtineti un audit gratuit pentru site-ul firmei dvs.