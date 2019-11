De ce ar trebui sa-ti optimizezi site-ul afacerii pentru motoarele de cautare

Ziare.

In momentul in care cineva cauta in Google anumiti termeni, motorul de cautare intoarce in cateva fractiuni de secunda cele mai relevante site-uri care vorbesc despre subiectul respectiv. Daca lasam deoparte anunturile platite, care apar in sectiunea de linkuri sponsorizare, primele rezultate vizibile sunt site-urile care au crescut organic in Google.Daca ai un site prin intermediul caruia vinzi produse sau servicii sau pe care il folosesti pentru a tine legatura cu publicul tau, este musai sa te afli printre primele rezultate. Include optimizarea pentru motoarele de cautare in mixul de marketing pentru a-ti valorifica la maxim afacerea.In principiu, SEO se imparte in doua mari etape:, adica optimizarile facute in cadrul site-ului, si, care sustine cresterea organica a site-ului prin metode de link building.Etapa on-page este practica de optimizare SEO a site-urilor individuale cu scopul de a determina motoarele de cautare sa acorde importanta si valoare paginilor optimizate pentru anumite cuvinte-cheie.Acest lucru trebuie facut intr-o maniera trainica si in asa fel incat sa permita atingerea celui de-al doilea scop: traficul.Cresterea traficului duce implicit si la cresterea numarului de clienti si a veniturilor.Aici intra in scena personajele principale ale procesului de optimizare: cuvintele-cheie. Utilizarea lor in mod corect este cruciala in SEO pentru ca ajuta motoarele de cautare sa stabileasca cu exactitate despre ce anume este un site si sa il poata intoarce ca rezultat utilizatorilor care cauta termenii pentru care a fost optimizat site-ul respectiv.Cu cat un motor de cautare intelege mai bine la ce se refera paginile site-ului, cu atat va fi mai usor de realizat si procesul de link building, adica a doua etapa a optimizarii site-ului: SEO off-page.Ca sa fie clar, cand spunem on-page ne referim la continutul paginii si la viteza sa de incarcare, printre altele, iar off-page face referite la link-urile si semnalele externe.Optimizarea off-page este de fapt cea care se ocupa de obtinerea unei cresteri vizibile in motoarele de cautare. Acest proces consta in campanii de advertoriale si articole care fac trimitere, prin link-uri, catre site-ul optimizat.Prin aceasta etapa se maximizeaza performanta site-ului in motoarele de cautare pentru cuvintele-cheie tinta.Evident, toata lumea poate face SEO, dar nu toata lumea poate obtine rezultate calitative. O agentie SEO cunoaste secretele acestui sector de promovare online si iti poate garanta, printre altele, urmatoarele castiguri pentru afacerea ta!In primul rand, ajungi sa iti intelegi mai bine businessul. Pentru ca un site sa isi atinga potentialul maxim, este important, intai de toate, sa aiba clarificate anumite aspecte, de la cuvintele-cheie pe care isi construieste intreaga strategie de promovare, la definirea publicului tinta si intelegerea competitiei.O campanie SEO te poate ajuta sa te familiarizezi inca si mai bine cu domeniul afacerii tale pentru ca ajungi sa intelegi mai bine elementele indispensabile unui business de succes.Un alt beneficiu, poate si cel mai important, consta in sporirea vizibilitatii in motoarele de cautare. Cu o strategie buna si pusa la punct, volumul de cautare pentru expresiile optimizate va fi mai mare, iar traficul va creste considerabil, ceea ce pentru tine inseamna, practic, notorietate si profituri inzecite.Obtii rezultate durabile. Acest avantaj face diferenta intre optimizarea SEO si modalitatile traditionale de marketing.Cu toate ca o campanie SEO serioasa este realizata de-a lungul unei perioade mai indelungate de timp, de regula 6-8 luni, rezultatele vor fi vizibile atat in buget, cat si in feedback-ul obtinut. Mai mult, site-ul isi va pastra pozitia superioara in motoarele de cautare chiar si dupa incheierea campaniei de promovare.Daca ai o afacere si vrei sa ii cresti potentialul printr-o pozitionare superioara in motoarele de cautare, o agentie SEO te poate ajuta sa iti atingi scopul prin servicii SEO personalizate in functie de specificatiile businessului tau.