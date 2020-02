De ce compania ta are nevoie acum de servicii de optimizare site

Ziare.

SEO s-a modificat radical in ultima perioada si este unul dintre canalele de marketing online care sufera modificari frecvente si bruste, de multe ori neanuntat oficial, fortand agentiile sau firmele de SEO sa isi schimbe strategiile in mod constant, chiar mai mult decat oricare alt canal de marketing online.Schimbarile de algoritmi periodice ale principalului motor de cautare Google au transformat SEO intr-o adevarata provocare, chiar si pentru cei mai vechi si mai experimentati practicieni.In ziua de astazi, o firma care ofera servicii SEO nu se mai poate rezuma la practicile vechi de optimizare a unui site, bazate doar pe partea tehnica, ci trebuie sa cunoasca si multe elemente de marketing, precum si sa imbine cu succes tehnicile de promovare online, dar si campaniile desfasurate in afara mediului virtual, pentru a genera rezultatele asteptate de ownerii companiilor.Ca sa poti deveni un lider intr-un domeniu, este necesara aplicarea tehnicilor de optimizare site moderne care implica firma in marketing-ul general al companiei si intr-o comunicare deschisa si transparenta cu partenerul sau, clientul.Daca esti asociatul unei companii sau ai calitatea de administrator, iar in sarcina ta cade si administrarea unui site, probabil cunosti deja ca traficul organic este "inima" care insufleteste afacerea pe internet. Prin tehnicile si procesele specifice de optimizare site ai la dispozitie oportunitatea de a imbunatati atat valoarea unei pagini web sau a unui site in comparatie cu altele, cat si calitatea continutului publicat si oferit potentialilor clienti. Totodata, prin SEO vei putea creste vizibilitatea serviciilor oferite sau a produselor comercializate si, implicit, traficul organic targetat.Pentru cele mai multe companii care isi prezinta cartea de vizita pe internet, comercializeaza produse sau alte forme prin care acestea doresc sa fie gasite de client, si nu vice versa, ca in cazul PPC-ului, in cele mai multe dintre situatii SEO este de mare ajutor.Daca compania ta ofera servicii sau produse in domenii care sunt la mare cautare pe Google, atunci este important ca, prin procesul de optimizare a site-ului, sa se ofere informatii de calitate si valoroase pentru vizitatori. Totodata, pentru o crestere a vizibilitatii, dar si pentru marirea ratei de conversie, este necesar ca utilizatorii online sa aiba o experienta cat mai placuta.Asadar, iata cateva dintre beneficiile optimizarii unui site:Cu cat site-ul are o vizibilitate mai mare pe cuvintele cheie din industria de activitate, cu atat acesta va beneficia de mai mult trafic si de un segment de piata din totalul care se inregistreaza intr-o perioada delimitata. O strategie eficienta de optimizare trebuie sa aiba in vedere imbunatatirea tehnica, structura site-ului, prioritizarea bugetului de crawling, dar si rezolvarea problemelor de indexare. De asemenea, este important ca afisarea continutului scris sa fie de o buna calitate, iar continutul media, cum ar fi imagini, videoclipuri, GIF-uri, harti sa fie optimizate si relevante continutului in care sunt amplasate, cat si a meta tagurilor care cresc rata de click si castigarea unui market share mai relevant in competitia cu alte companii din acelasi domeniu.. Daca site-ul tau beneficiaza de optimizare serioasa, compania pe care o reprezinti va fi mai vizibila potentialilor clienti. In urma ultimelor actualizari ale algoritmului serverelor lui Google, acestea pun mai mult accent pe relevanta paginilor la cautarile utilizatorilor si la intentiile acestora de cautare si, de cele mai multe ori, site-urile optimizate sunt in avantaj.. Cu cat traficul organic care aterizeaza pe site-ul tau este mai targetat, cu atat ai sanse mai ridicate sa obtii conversii. Spre exemplu, daca detii un site in industria medicala cum ar fi medical-news.ro, vei observa ca publicarea pe alte site-uri din aceasi industrie medical-sanitara prin continut relevant, informativ, fara a fi reclama si pe care oamenii il apreciaza, impreuna cu obtinerea unui link catre site-ul tau, se va resimti cu mult mai puternic decat in cazul obtinerii unui alt link dintr-un alt domeniu, cu mai putina relevanta si bineinteles cu mai putin trafic provenit prin acel link si din acea sursa.. Nu incerca sa apelezi la tehnici SEO invechite pentru ca iti furi singur palaria, muncesti mai mult, iar rezultatele vor intarzia sa apara. Daca esti perseverent si aplici cele mai bune practici de optimizare a site-ului, in timp vei obtine pozitii in topul rezultatelor afisate pe Google, iar acest lucru inseamna ca vizitatorii te considera ca fiind o sursa de incredere.SEO este arareori doar o campanie! Putem vorbi despre o campanie de marketing online in sensul unei campanii PPC, insa ansamblul tehnicilor SEO de optimizare a unui site reprezinta un proces continuu, care poate fi comparat cu o cursa in care intri si in care nu te poti opri fara sa fii depasit!. Procesul de optimizare este esential oricarui business online pentru a creste traficul organic nu doar pe o perioada limitata de campanie, ci pe termen lung, chiar si dupa ce ai stopat promovarea online prin SEO. Indiferent daca afacerea este una mai mica, medie sau mare, ca este doar un start-up, o firma regionala sau un brand, orice afacere care ofera servicii sau comercializeaza produse in mediul online are nevoie de optimizarea corecta a unui site.. Pe masura ce competitia creste, oamenii cauta surse alternative de a face bani si dezvolta afaceri mai atipice sau dezvolta aceleasi tipuri de businesuri la nivel regional, unde competitia este mai scazuta, cu riscul ca numarul de clienti sa fie mai mic. Cu toate acestea, vizibilitatea locala poate fi mai ridicata decat a unui brand daca beneficiezi de SEO local, iar optimizarea site-ului pentru cautarile locale in Google a devenit una fundamentala. Campaniile care se dezvolta local tintesc rezultatele generate pentru zone specifice cum ar fi in orase, regiuni sau chiar la nivel national, daca ne raportam la o zona mai mare ca si continent prin transmiterea mesajelor eficiente catre audienta potrivita.. Optimizarea site-ului bine pusa la punct va avea un impact puternic asupra vizibilitatii intregului site si a randamentului companiei pentru perioade cuprinse intre 6 luni, 1 an sau chiar pentru cativa ani! Cu cat internetul evolueaza mai mult si mai rapid, cu atat strategiile trebuie implementate prin aplicarea celor mai bune practici de SEO, tinand cont de Ghidul de bune practici ale Google . Chiar daca optimizarea site-ului in sine nu ofera o modalitate usoara de a calcula un Return of Investment asemenea campaniilor de Pay Per Click, rezultatele generate pot fi masurabile prin gradul de vizibilitate, numarul de clickuri, pozitiile castigate, market share comparabil cu celelalte site-uri ale competitiei, vanzarile generate, etc.. Cu cat acestia petrec mai mult timp pe site-ul tau, le este oferita o experienta de calitate, comportamentul lor este unul pozitiv si se intorc benevol, cu atat acesta este vazut ca fiind mai valoros in comparatie cu competitia ta.. In timp ce compania ta isi poate desfasura activitatea in afara internetului, un antreprenor bun nu va neglija niciodata o alta modalitate de a fi profitabil, respectiv prin a performa in mediul online, indeosebi daca costurile acestor performante sunt cu mult mai scazute decat in cazul costurilor unui business real ce implica chirii, plata angajatilor, spatii de depozitare si a altor taxe si comisioane care nu exista in mediul online.. Exista o sumedenie de studii conform carora oamenii, in calitate de consumatorii de informatie, servicii sau produse, cauta in online date despre companii si afaceri inainte de a deveni clienti. Este evident ca daca nu esti gasit nu vei putea face o impresie buna si nici potentialii clienti nu te vor contacta. De altfel, poti sa ai un produs extraordinar, dar daca oamenii nu afla de el, nici tu nu il vei putea vinde!. Prin servicii de optimizare, o companie poate beneficia de cresterea unei bune reputatii online, care se va reflecta si in offline, iar acest intreg proces care favorizeaza aparitia de user content si de review-uri pozitive, va influenta in mod pozitiv intreaga activitate a companiei la nivel de business.Prin SEO beneficiezi de sustenabilitate. Atunci cand o companie prin site-ul sau ocupa pozitii de top, aceasta va avea mai multi clienti. Din acest motiv este important nu numai sa aduci site-ul intr-o pozitie fruntasa, ci si sa il mentii in aceeasi pozitie de lider, ceea ce va genera in permanenta noi oportunitati de business si va asigura un trafic organic constant, aspect care ajuta afacerea sa creasca si sa fie profitabila!