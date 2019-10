Decathlon - de 10 ani suntem 10THLON

Ziare.

De 10 ani, Decathlon isi concentreaza toate eforturile pentru a respecta promisiunea pe care a facut-o romanilor in 2009, cand s-a deschis magazinul de pe bd. Iuliu Maniu, din Bucuresti, aceea de a face sportul accesibil cat mai multor oameni.Din acel moment si pana astazi, povestea Decathlon Romania a ajuns sa insemne 26 de magazine fizice, o platforma online, un centru logistic care deserveste Romania, Bulgaria si Grecia, centre de productie in Timisoara, Resita si Bucuresti, peste 1300 de colaboratori si milioane de sportivi care se bucura de pasiunea lor in echipamentul potrivit.", spuneCu ocazia aniversarii, Decathlon pune cap la cap parcursul sau si aminteste principalele proiecte pe care le-a desfasurat, pentru a contribui activ la viitorul oamenilor si al practicantilor de sport, precum si la calitatea vietii: conceperea produselor sportive, ce asigura cel mai bun raport calitate-pret, sustenabilitate, responsabilitate sociala si inovatii sportive.Decathlon inseamna peste 40 de marci proprii pentru care inovatia este o provocare in fiecare zi, si care porneste din a asculta parerile utilizatorilor si a invata din felul in care ei fac sport.Pornind de la nevoile sportivilor de toate varstele, in centrele si fabricile Decathlon din Romania si din intreaga lume, produsele sunt imbunatatite si sunt create modele noi care asigura un confort cat mai crescut, materiale de calitate, siguranta si placere a utilizarii.Modul in care Decathlon gestioneaza procesele de cercetare, testare si productie ii permite sa pastreze un pret accesibil pentru echipamentele sportive, sa exploreze prin concepte creative pe gustul utilizatorilor si sa faca din sport o pasiune la indemana cat mai multor oameni.Decathlon a crescut impreuna cu cei care au curaj sa fie deseori incepatori si cu sportivii care isi urmeaza visul de a face performanta cu echipamentul potrivit.Decathlon a luat, in 10 ani, mii de starturi in competitii si evenimente sportive, care au rolul de a face sportul mai prezent in vietile romanilor."Hai in Drumetie cu Decathlon!", "Adunare pentru Miscare", "Parada Micilor Biciclisti", "Hai sa facem SUPer valuri!" sunt doar cateva dintre evenimentele care au contribuit la crearea unei comunitati sportive, unde pasiunea pentru sport este cea care ce ne aduce impreuna.In perioada 30 septembrie - 20 octombrie,, desfasurata pe pagina de Facebook Decathlon Romania sub forma unui concurs, pe durata a trei saptamani.Pe pagina de Facebook Decathlon Romania va fi publicata in fiecare saptamana cate o ghicitoare referitoare la unul dintre produsele disponibile in magazinul Decathlon si pe decathlon.ro, pe care participantii trebuie sa-l ghiceasca, cu exactitate, pentru a intra in competitie.Premiile constau in zece biciclete MTB ST 100 27,5" ROCKRIDER fabricate in Romania.Regulamentul complet al campaniei poate fi accesat la http://bit.ly/2ltIZ62