Despre posibilitatile de finantare ale proiectelor, la editia exclusiv online a NO.MAD Talks de pe 17 martie

NO.MAD Talks 15 isi propune sa le ofere antreprenorilor, freelancerilor si tuturor celor interesati solutii de finantare ale proiectelor lor prin fonduri europene, crowdfunding, pitch sau Start-up Nation.Majoritatea antreprenorilor la inceput de drum se lovesc de lipsa de resurse cu care sa isi dezvolte ideile intr-un business dar si pentru a investi si a consolida afacerile existente.Adrian Preda, fondator MyDesks.ro, va povesti cum este sa ai o afacere care si-a propus sa scoata freelancerii din casa.Ovidiu Tuduruta este fondator Packed for Funding dar si-a inceput cariera in domeniul drepturilor omului, fiind implicat in organizatii internationale si colaborand cu institutii europene, pentru a ajuta la definirea politicilor din acest domeniu.De-a lungul timpului, a activat in segmentul de advocacy ca si coordonator al Departamentului Politicilor pentru Tineret din cadrul European Disability Forum, luptand pentru incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati.Actualmente este antreprenor pe piata de consultanta in dezvoltarea afacerilor si conduce cu succes o companie careofera suport in accesarea fondurilor europene.Adina Cretu are studii in Social Communication & Public Relations si un EMBA la Maastricht School of Management Romania si experienta in strategie de marketing si comunicare, brand management, PR & BTL - completate de insights si practica de business planning pentru a se lega coerent.Incepand cu anul 2018, Adina a devenit Project Manager al Startarium, cea mai complexa platforma pentru startupuri si antreprenori la inceput de drum din Romania.Astfel, isi foloseste experienta pentru a sustine ecosistemul local prin mentorat de business, programe de incubare, acces la instrumente de finantare si, cel mai important, continut educational relevant despre cum poti porni si creste o afacere sustenabila.Adrian Preda lucrat aproape 11 ani in domeniul bancar, apoi in energie electrica si consultanta bancara.Daca pozitiile precedente au presupus multa disciplina si un program fix la birou, acum a trecut spre antreprenoriat bazandu-se pe nevoile reale ale freelancerilor, pentru care a si lansat, in octombrie 2019, MyDesks, aplicatie care si-a propus sa scoata freelancerii din casa si sa ii aduca impreuna in locuri creative.Pentru participare este necesara rezervarea biletului online pe Eventbook si achitarea unei taxe de 35 lei iar, ulterior platii, participantii vor primi linkul unde pot lua parte la webinar.Mai multe informatii despre evenimente sunt disponibile pe pagina de Facebook NO.MAD Talks