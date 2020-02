Distributia de pliante si flyere, o solutie de marketing foarte utila

Ziare.

com

Cel mai probabil esti obisnuit sa primesti pliante la intrarea intr-un mall sau pe la statiile de metrou ori prin locurile ceva mai aglomerate. Este o practica obisnuita a companiilor care doresc sa ajunga usor la potentialii lor clienti, oferindu-le, prin intermediul unui pliant, informatiile de care au nevoie.Un astfel de serviciu trebuie insa externalizat. Un magazin de imbracaminte sau un cabinet stomatologic ori o societate care asigura servicii de reparatii electrice, spre exemplu, nu dispun de personal care sa faca distributia aceasta de pliante.Mai mult, nu au nici specialisti care sa le gandeasca un concept grafic pentru aceste tiparituri si nici aparatura tehnica pentru imprimarea lor.Pentru a veni in intampinarea unor astfel de nevoi, Zeet.ro pune la dispozitie serviciul "Distributie flyere si pliante aproape oriunde in Romania" atat in orase cat si rural. Este vorba despre un serviciu unic in Romania, care cuprinde distributia de pliante, fluturasi publicitari sau cataloage la cutiile postale.Serviciul este unul complet si porneste de la crearea designului, mergand pana la tiparirea flyerelor si distributia acestora. Echipa de graficieni Zeet.ro acorda prioritate designului, plecand de la mesajul pe care vrei sa il transmiti publicului, asa incat sa iti pui afacerea intr-o lumina potrivita. La fel de importanta este si alegerea tipului de hartie folosit, dimensiunea materialului publicitar si tirajul acestuia.Impreuna cu specialistii Zeet.ro se stabileste necesarul de pliante sau cataloage si arealul in care acestea vor fi distribuite. Pe pagina simulator cu zonele acoperite unde se pot imparti pliantele sau fluturasi poti incerca sa vezi care ar fi necesarul de materiale publicitare si impactul pe care acestea l-ar avea.Compania asigura si distributia de flyere, pliante, reviste sau cataloage. Se ofera harti cu zonele acoperite, astfel ca se pot organiza campanii de distributie pliante de la cateva strazi, pana la toata Romania (impartire fluturasi la sate si orase). Acest lucru inseamna ca atat magazinele de cartier, cat si marile afaceri se pot promova prin intermediul acestui serviciu.Zeet ofera servicii de tipar pentru toate tipurile de materiale publicitare: flyere, pliante, brosuri, reviste sau cataloage pentru orice dimensiune. Poti afla un pret tipar pliante si flyere intrand pe site, asa incat sa iti poti face o proiectie a costurilor pe care le-ar presupune o astfel de campanie de marketing.De asemenea, asigura si control comun pe teren dupa distributia de flyere si pliante, asa incat sa poata fi lesne cuantificate rezultatele campaniei.Asadar, Zeet.ro este o solutie unica, necesara si eficienta la care poti apela cu incredere pentru a oferi un impuls afacerii tale prin campanii de impartire si distribuiere pliante sau fluturasi publicitari.Compania are capacitatea de a distribui saptamanal peste 4,7 milioane de pliante, urban si rural, acoperind aproape toate localitatiile din Romania, astfel ca poti fi sigur ca informatiile pe care vrei sa le faci publice vor ajunge direct la tinta.