Experienta de marketing romaneasca, recunoscuta in Marea Britanie

Participantii au sustinut trei probe de evaluare de-a lungul a doi ani de zile cu Oxford College of Marketing la Institutul de Marketing din Romania, in limba engleza si au fost evaluati in Marea Britanie.Andreea Coca, Geanina Ghiculescu, Cristina Serban, Ana Maria Marinescu, Simona Nodea (Iliescu) si Emilia Popa (Muscalu) sunt profesionisti cu experienta in comunicare si marketing, care au ales acest program avansat pentru perfectionare. Doi dintre ei lucreaza deja ca traineri la Institutul de Marketing in Romania."Tot efortul din ultimii doi ani a fost incununat in cadrul ceremoniei de absolvire din, o ceremonie plina de emotie (440 de absolventi si alti 900 de insotitori) si cu discursuri de inalta clasa. Cele mai importante ganduri pe care le-am luat cu mine de acolo vin de la Profesor Doctor Jonathan Deacon de la Universitatea South Wales: 1. Un specialist in marketing trebuie sa detina cunostinte in psihologie, antropologie, economie, strategie si leadership creativ. 2. Gandirea analitica si creativitatea sunt doua caracteristici esentiale ale unui om de marketing. 3. Ca noi, absolventii din sala, ca oameni de marketing, suntem "the valuable assets" pentru orice companie, din orice domeniu", povesteste G"Am fost foarte emotionata si m-am simtit foarte mandra sa fiu pe aceeasi scena pe care au pasit Mahatma Gandhi, Martin Luther King sau Winston Churchill. Am urmat acest program de studiu din dorinta de a-mi consolida cunostintele in domeniul marketingului si a fost pe alocuri destul de greu sa fac fata ritmului de studiu, vietii profesionale si celei personale. Rezultatul a fost cu mult peste asteptari: sunt absolventa, am lucrat cu marketeri recunoscuti la nivel mondial si viata mea profesionala s-a transformat radical ca urmare a cunostintelor dobandite", marturisesteAndreea Coca este primul profesionist roman care a absolvit un program de Leadership in marketing. Este cel mai avansat si nou program de dezvoltare in domeniu, oferit de CIM si a fost creat pentru a dezvolta competentele de marketing la cel mai inalt nivel si a sustine managerii sa actioneze ca promotori activi ai schimbarilor importante din cadrul organizatiei.Andreea este Customer Experience, Media & Digital Practice Lead, la KANTAR TNS Romania si membru al echipei de traineri de la Institutul de Marketing, si specialist in integrarea multiplelor surse de informatii si abordari de cercetare de piata pentru intelegerea consumatorilor si a trendurilor care sustin inovatia.Programele de training si certificare internationala sprijina profesionistii care doresc sa faca o cariera in domeniul marketingului sa se perfectioneze la standarde internationale. Toate cursurile si alternativele de formare si certificare din Marea Britanie sunt disponibile si in Romania prin Institutul de MarketingInstitutul de Marketing a fost creat in parteneriat cu Oxford College of Marketing si More Marketing Solutions, pentru a oferi sprijin local in Romania tuturor profesionistilor interesati de performanta profesionala la standarde internationale prin certificari internationale CIM (Chartered Institute of Marketing).Cei interesati pot gasi mai multe informatii pe site-ul dedicat, www.institutuldemarketing.ro , dar si pe portalul de resurse Marketing Focus, www.marketingfocus.ro . Chartered Institute of Marketing (CIM) este cea mai mare asociatie a marketerilor din Europa, cu peste o suta de ani de existenta.CIM traseaza standardele profesionale in domeniu, dezvoltand si actualizand permanent programele de studiu in functie de dinamica pietei muncii si de cerintele venite din partea angajatorilor.