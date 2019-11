Farmaciile Dona isi intampina in aceasta toamna pacientii cu un nou mesaj: "Da. DONA" - parte a celei mai noi campanii de comunicare

Ziare.

De peste 27 de ani, Farmacia DONA este parte din vietile romanilor. Cu peste 330 de unitati deschise in toata tara si aproximativ 2000 de profesionisti foarte bine pregatiti, Farmaciile DONA si-au castigat un loc binemeritat in topul celormai importante lanturi de farmacii din tara.Noua campanie de comunicare se bazeaza pe o abordare 360 grade si face trecerea de la o comunicare centrata pe farmacie la una centrata pe pacienti - DONA este un brand care vorbeste cu si despre nevoile oamenilor, adresandu-se tuturor celor care isi doresc sa aiba grija de sanatatea lor, sa previna si sa trateze.Prin aceasta campanie, cat si prin serviciile oferite zilnic in farmacii, DONA isi propune sa ridice nivelul asteptarilor tuturor pacientilor care au oferit si care vor continua sa ofere incredere acestui lant de farmacii.In Farmaciile DONA primeaza relatia stransa dintre farmacisti si pacienti, care sunt tratati de fiecare data nu doar cu ceea ce scrie pe reteta, ci si cu profesionalism, atentie si caldura. In fiecare luna, peste 2,5 milioane de romani trec pragul Farmaciilor DONA, cu incredere in serviciile unui partener capabil sa le inteleaga nevoile."Campania incurajeaza romanii sa spuna "DA" Farmaciilor DONA, la fel ca si cum ar spune "DA" unui membru al familiei lor extinse. Scopul nostru este de a fi perceputi nu doar ca un furnizor de medicamente si remedii, ci si ca un "companion", la care pacientii pot apela oricand au o problema de sanatate sau intrebari legate de preventie", a declarat Thomas Hofmann, Chief Marketing & Digital Officer - Farmaciile DONA.Cea mai noua campanie DONA cuprinde spoturi TV si radio, executii outdoor si print, cat si o componenta de comunicare in mediul online.