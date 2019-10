Incepe Expo Shop, evenimentul care iti arata viitorul industriei de retail. 9-11 octombrie, la Romexpo

!!Nou la EXPO SHOP 2019!!

Cei mai mari producatori si distributori internationali din industria de retail vin in Pavilionul C1 de la Romexpo sa prezinte echipamente si tehnologii de ultima generatie, oferind o experienta de neuitat vizitatorilor.este locul in care puteti experimenta LIVE: mobilier de magazine si sisteme de montare a produselor, sisteme de dispunere si comunicare vizuala, echipamente fiscale, sisteme de cantarire, masura si control, sisteme de etichetare si marcare produse la raft, sisteme de iluminare, de refrigerare sau de securitate, pop marketing, software si tehnologii de retail, echipamente si servicii de curatenie, solutii de marketing experiential, echipamente pentru cash management, precum si echipamente pentru self-service si self-checkout.- optimizeaza fluxurile de numerar din retail, reduce costurile de gestionare a numerarului si ofera control total si eficient asupra incasarilor zilnice.- utilizeaza o suita de senzori si algoritmi pentru a efectua sarcini precum colectarea datelor si transportul materialelor in unitatile industrial.alcatuita din echipamentele NCR SelfServ 90 Kiosk si NCR Self-Chechout - reduce timpul de asteptare la casa pentru toti clientii, genereaza cresterea vanzarilor si a profitului.- infrastructura completa, hardware si software, care controleaza mesajul comercial, fluxurile de date si toate afisajele digitale.adaptabil pentru orice tip de produs.- creeaza ceata la orice tentativa de efractie; in cateva secunde, vizibilitatea devine practic zero.- software dedicat urmaririi SMART a activitatii la casele de marcat- ofera solutii de servicii de merchandising personalizate, bazate pe analiza digitala a fotografiilor din magazine.- software pentru toate activitatile unui bar sau restaurant.In cadrul EXPO SHOP 2019 au loc doua conferinte de exceptie care va vor pune la curent cu cele mai noi tendinte si inovatii din industria de retail: Conferinta EXPO SHOP - Future Retail Solutions si Conferinta Francize la Raft Ambele evenimente vor avea drept speakeri manageri de top din companii renumite la nivel international precumIn plus, pe parcursul celor trei zile de expozitie, va invitam sa intrati in Magazinul Viitorului. Intr-o zona special amenajata pe o suprafata de 100 de metri patrati, denumita sugestiv "Future Store", veti descoperi tehnologii, echipamente si servicii de ultima ora din industria de retail.Pentru acces rapid la Expo Shop 2019, va invitam sa va preinregistrati pe site-ul oficial al expozitiei, www.expo-shop.ro 9 - 10 Octombrie, de la 10:00 la 18:0011 Octombrie, de la 10:00 la 16:00este un eveniment B2B unic, organizat de Euroexpo si Romexpo, in parteneriat cu revista retailFMCG.ro si Camera de Comert si Industrie a Romaniei.