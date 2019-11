Institutul de Marketing il aduce pentru prima data in Romania pe creatorul modelului de planificare SOSTAC, PR Smith

Ziare.

Proiectul Academia de Marketing a reunit 30 de profesionisti implicati in strategia de marketing a BCR. Scopul propus a fost sa creasca alinierea intregii companii cu nevoile clientilor si folosirea de instrumente si de criterii comune in planificarea si masurarea performantei de marketing.Modelul SOSTAC a fost votat cel de-al treilea cel mai popular model de marketing din lume in sondajul Chartered Institute of Marketing (CIM), cea mai mare asociatie globala a profesionistilor de marketing, deoarece este usor de retinut si asigura structurarea planurilor pentru diferite activitati de planificare.Motivele pentru care cele mai multe planuri de marketing esueaza, dincolo de bunele intentii, sunt lipsa de comunicare si colaborare interna si granitele dintre departamente.Pentru prima data a fost livrat la BCR un training cu o echipa cross-functionala, care a avut de realizat un plan prezentat si discutat cu reprezentantii celorlalte departamente si cu feedback de la vicepresedintele de Retail si Private Banking al companiei, Dana Dima (Demetrian)."Pana nu stim sa justificam bugetele de marketing, sa aratam cum cream valoare si cum multiplicam fiecare investitie, nu putem sa avem credibilitate in fata board-ului." - a insistat sa precizeze PR Smith la incheierea sesiunii de training.Peste 30 de participanti multumiti si inspirati, planuri de actiune dezvoltate pentru un an de zile, colaborare si cooperare intre echipe, sunt doar primele rezultate ale unui program care va continua si va creste in cadrul companiei in urmatorii ani."Participam permanent la cursuri si conferinte, insa acest training si Paul ne-au adus "back to the basics", inapoi la lucrurile esentiale, care ajuta echipele sa se concentreze pe ceea ce este cu adevarat important pentru a livra rezultate de business si valoare pentru client", spune Laura Mihaila Andrei, Marketing Manager, liderul si initiatorul acestui proiect."Am primit deja primele reactii de la colegii mei si sunt foarte bune. Suntem foarte multumiti de ceea ce am inceput impreuna" - spune Ana Toma, Training Manager."Am raspuns cu bucurie provocarii lansate de BCR si ne-am mobilizat sa construim cea mai potrivita solutie si un training de marketing personalizat, adaptat nevoilor echipei si cu cei mai buni profesionisti" - spune Oana Sav, coordonator programe speciale la Institutul de Marketing.Practician in marketing, speaker, scriitor si consultant, Paul Smith este autorul modelului de marketing SOSTAC, care a fost votat in topul celor mai performante modele de business de catre Chartered Institute of Marketing (CIM). SOSTAC este folosit acum in intreaga lume ca un model de planificare de marketing usor de aplicat.Paul este autorul a numeroase carti de planificare strategica, comunicare si digital marketing si este speaker TedX.Pe langa SOSTAC, specializarile sale includ: strategie de marketing digital, planificare digitala, managementul schimbarii, automatizare in marketing si creativitate in business si marketing.Nu in ultimul rand, este creatorul "The Great Sportsmanship Programme", care are ca scop mobilizarea comunitatilor in jurul valorilor din lumea sportului.Intre zilele de training, Paul a scris si publicat povestea emotionanta a lui Siya Kolisi, capitanul echipei de rugby a Africii de Sud, care a castigat in weekend cupa mondiala, o poveste despre ambitie si vointa care este convins ca ne poate inspira pe toti sa ne urmarim cu perseverenta visele.Institutul de Marketing este unicul centru de training din Romania acreditat international, cu cea mai vasta retea de know how local si global si cel mai complex program de cursuri de specialitate, cu peste 20 de module specializate.Cursurile de marketing si programele de training asigura participantilor o abordare structurata cu accent pe insusirea si aplicarea imediata a celor mai noi instrumente si tehnici de marketing, in contextul concret al organizatiilor.In ultimii 8 ani, la Institutul de Marketing s-au pregatit 2000 de cursanti, dintre care peste 400 au parcurs cel putin un modul certificat international.Dintre absolventii certificati, peste 10% lucreaza ca profesionisti de marketing in strainatate, in tari ca Marea Britanie, Franta, Cehia, Ungaria sau chiar Malawi.Institutul de Marketing a fost creat in parteneriat cu Oxford College of Marketing si More Marketing Solutions, pentru a oferi sprijin local in Romania tuturor marketerilor interesati de performanta profesionala la standarde internationale prin calificari CIM (Chartered Institute of Marketing).Periodic, Institutul ofera acces la resurse de marketing, dar si webinare pe teme de interes din domeniu. Cei interesati pot gasi mai multe informatii pe site-ul dedicat, www.institutuldemarketing.ro , dar si pe portalul de resurse Marketing Focus, www.marketingfocus.ro Chartered Institute of Marketing (CIM) este cea mai mare asociatie a marketerilor din Europa, cu peste o suta de ani de existenta.CIM traseaza standardele profesionale in domeniu, dezvoltand si actualizand permanent programele de studiu in functie de dinamica pietei muncii si de cerintele venite din partea angajatorilor.