Modalitatea de aur prin care companiile extrag feedback de la firul ierbii

Ziare.

com

Review-urile online sunt depozitarele adevarului in relatia cu cifrele din contabilitate, ceea ce le face foarte valoroase mai ales in contextul conditiilor actuale de comert.Review-urile online au devenit un punct de reper destul de credibil pentru clientii care fac achizitii online dar de asemenea si lucruri care influenteaza clientii ce cumpara din magazine fizice.Daca pentru consumatori sunt atat de importante, de ce n-ar fi si pentru producatori sau distribuitori?Statisticile se situeaza concret in favoarea lor: 90% dintre clienti mai intai verifica review-uri inainte sa faca o achizitie iar 80% se incred in acestea mai mult decat in recomandarile facute de apropiati.Aceste procentaje dau peste cap vechea logica prin care rudele si prietenii reprezentau principalii ambasadori de brand avand o putere de convingere mare.Clientii sunt astazi mult mai sofisticati intrucat se incred in ideea de comunitate online si verifica review-uri, pareri de la oameni pe care nu ii cunosc fiindca acelea sunt mult mai obiective in raport cu persoana care le citeste. Pe 2cents.ro, platforma de pareri despre companii si produse , a fost sesizat acest aspect.70% interactioneaza cu brandurile care au review-uri bune. Cele negative fac oamenii sa amane momentul cumpararii pana renunta, de multe ori, la a face cumparaturi de la tine.Pentru ca internautii interesati de tipul tau de produs sau serviciu sa ajunga la o concluzie, ei citesc cel putin 2, poate chiar 9-10 la numar si abia dupa aceea se hotarasc ce sa faca pe mai departe.Parerile citite pe internet pot influenta chiar si numarul de produse achizitionate de la firma.Multi dintre clientii tai existenti care vad un review nefavorabil referitor la firma ta, produsul sau serviciul tau, analizeaza la rece si pot lua decizia sa iti ramana clienti, dar doar intr-o masura limitata, cea minim necesara.In alte contexte, mai precis in cele in care firma ta abunda de review-uri pozitive, poate creste numarul de produse cumparate fata de cat s-ar fi cumparat in mod frecvent. De ce aceasta schimbare de comportament?Clientii sunt interesati sa vada daca firma inspira incredere, daca dovedeste un grad de expertiza sau un grad de profesionalism; au anumite asteptari si este si normal sa le aiba. Asteptarile indeplinite sau depasite se manifesta prin actiunea potentialului client care devine astfel client cu acte in regula. Review-urile de pe 2cents.ro ajuta si la loialitate de brand, putin si la SEO (cumul de eforturi menite sa plaseze site-ul tau in primele pozitii la cautarea in Google).Review-ul negativ poate fi combatut prin admiterea greselii si oferirea de solutii alternative, dar aceste doua actiuni imediate nu puteau fi facute fara un cadru in care sa fie exprimata problema intampinata.