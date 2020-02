Noile tendinte in comunicare si PR sunt anuntate la PR FORUM 2020

Ziare.

com

La PR FORUM 2020 , specialisti in PR si oameni cu experienta in companii medii si mari aduc pachetul de cunostinte esential pentru orice profesionist de comunicare.Cu un concept nou, mai indraznet, cea mai veche conferinta de profil din Romania va avea loc pe 27 februarie la JW Marriott Grand Hotel Bucuresti.Intr-un context in care asteptarile clientilor sunt mai mari ca niciodata si deciziile sunt luate mai ales pe baza a ceea ce spune un brand si pe baza a ce principii sustine, PR Forum aduce pentru a 14-a oara in fata publicului cele mai eficiente strategii de comunicare online, tendinte si bune practici in PR pentru piata din Romania!Pentru ca traim intr-o lume epuizata de artificialitatea din online, #prforum20 a pregatit 7 sesiuni de conferinta axate pe importanta autenticitatii, a storytelling-ului bine facut si a responsabilitatii sociale.Urmand un trend international al brandurilor care iau atitudine fata de problemele actuale din societate, Unlock Research prezinta in premiera la PR Forum rezultatele studiului "", care ne vor arata cum s-au schimbat valorile romanilor si ce asteptari au ei acum de la branduri: mai multa transparenta, autenticitate, practici responsabile pentru mediu dar si pentru sanatatea fizica si psihica a angajatilor, pentru bunastarea oamenilor si a societatii in general.Peste 30 de specialisti din industrie se vor reuni pe 27 februarie, pentru a prezenta solutii si oportunitati pentru companii.Printre vorbitorii acestei editii se numara: Kim Castro (Head of Digital, Ketchum Brussels), Lucian Mindruta (Founder, mediaready.net), Laura Mihaila Andrei (Head of Marketing, BCR), Cristina Hanganu (Communication & CSR Director, Lidl Romania), Ada Iftodi (Marketing Manager, Mastercard Romania), Iulian Enache (Editor-in-Chief, Libertatea), Ioana Manoiu (Managing Partner, GMP PR), Sorana Savu (Senior Partner, Premium Communication), Oana Bulexa (Managing Director, MSL The Practice), Irina Roncea (Managing Director, Golin Romania), Alexandru Paius (Senior Partner, Image PR), Cristina Savuica (Chief Happiness Officer, Lugera-the People Republic), Alex Cotet (Scenarist & Regizor, Sector 7), Raul Gheba (Copywriter & Comedian), Costin Cocioaba (Influencer Marketing Manager, 2performant.com), Ina Solomon (CSR & Corporate Sponsorships Unicredit Bank)PR Forum este un eveniment marca Evensys , organizat in parteneriat cu Nespresso, DC Communication, GMP PR, Golin, Image PR, Premium Communication, MSL The Practice, Graffiti PR si 2Performant.Mai multe informatii despre eveniment, speakeri si inregistrare sunt disponibile pe www.prforum.ro