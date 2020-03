Omniconvert ofera 5 milioane de euro pentru IMM-urile din sectorul eCommerce, prin acces la tehnologii de marketing de ultima generatie

contact@omniconvert.com

Valoarea totala cumulata a finantarii este de 5 milioane de euro si sunt vizate companiile mici si mijlocii din noua sectoare de activitate din intreaga lume.Pe masura ce provocarea medicala creata de pandemia COVID-19 devine o amenintare reala in tot mai multe tari, este clar ca nivelul de incertitudine economica creste.In aceasta perioada, cele mai afectate sunt IMM-urile, care trebuie sa gaseasca modalitati noi de eficientizare a eforturilor de marketing.Aceste business-uri trebuie sa faca schimbari semnificative si sa obtina cat mai mult din investitiile de marketing pe care le fac.Omniconvert se implica in sprijinirea companiilor mici si mijlocii din comertul electronic, indiferent de zona geografica unde acestea activeaza, fiind cele care sunt in aceasta perioada cele mai vulnerabile, si le ofera solutii de imbunatatire a ratelor de conversie., a declaratTehnologia propusa de Omniconvert este similara cu cea utilizata de Amazon si le permite specialistilor din marketing sa inteleaga clientii de pe site mai bine.Acestia vor putea astfel stimula cresterea afacerilor cu ajutorul sondajelor generate in timp real.Platforma pusa de Omniconvert la dispozitia companiilor le ofera acestora posibilitatea de a segmenta automat categoriile de clienti pe care ii targeteaza, folosind analize de tip RFM (Recency, Frequency, Monetary), o metoda de evaluare a bazelor de date ale companiilor care desfasoara activitati de marketing, prin analiza datelor generate de ultimele achizitii ale clientilor, frecventa cumparaturilor si valoarea acestora.Mai mult, pot fi derulate si teste A/B care analizeaza eficienta mesajelor sau a campaniilor targetate online si pot fi personalizate site-urile web astfel incat sa genereze venituri mai mari din trafic si e-mail.Solutia creata de Omniconvert a inregistrat pe G2.com o evaluare mai buna decat cele deja existente pe piata, inclusiv cele ale unor jucatori importanti, precum Adobe sau Google.Omniconvert isi propune astfel sa sustina sute de comercianti online din intreaga lume, prin transmiterea avantajului tehnologiei si expertizei sale. De aceea, impreuna cu consiliul de investitori, a decis sa ofere credite cu o valoare totala de 5 milioane de euro, pentru toate companiile de profil cu mai putin de 100 de angajati.Sunt vizate companiile care activeaza in sectoarele de business cele mai afectate de pandemie si anume:● Turism;● Frumusete si cosmetice;● Alimente;● Moda;● Imbracaminte si echipament sportiv;● Carti si divertisment;● Echipamente IT si electrocasnice;● Casa si gradina;● Platforme de tip marketplace.Companiile din comertul electronic care sunt interesate sa acceseze aceste credite pot gasi detalii suplimentare pe site-ul Omniconvert, la adresa www.omniconvert.com/ecommerce-relief-credits Acestea trebuie sa aplice si primesc acces gratuit, automat, la cont. Agentiile care vor sa se alature cauzei pot sa trimita un mesaj la adresaOmniconvert este o companie care dezvolta tehnologii de marketing pentru companiile de comert electronic, cu sediul in Bucuresti, Romania.Omniconvert este sustinut de una dintre cele mai importante firme europene de capital privat si capital de risc, axata pe tehnologie, 3TS Capital Partners.Investitiile totale ale 3TS au ajuns de-a lungul timpului la peste 300 de milioane de euro, iar printre investitorii implicati in proiectele fondului sau EIF (Fondul European de Investitii), BERD (Banca Europeana pentru Reconstructii si Dezvoltare), Cisco si multi altii.