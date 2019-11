Pana la 90% reducere la zeci de mii de piese de mobilier si decoratiuni disponibile de Black Friday pe Vivre.ro

Ziare.

Campania va fi disponibila pe site incepand cu seara de joi, 14 noiembrie, si se va incheia luni la pranz, pe data de 18 noiembrie.Evenimentul cu cele mai mari reduceri din an se va desfasura simultan in toate cele 9 tari in care Vivre este prezent: Romania, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cehia, Croatia, Polonia si Grecia.Oferta de Black Friday se aplica la toate categoriile de produse disponibile pe Vivre.ro. Reduceri substantiale se vor remarca pe segmentul de mobilier (canapele si fotolii, dulapuri si comode, paturi, scaune si mese), lifestyle (genti, bijuterii, ceasuri, haine si incaltaminte), si textile (lenjerii de pat, cuverturi si covoare).Retailerul estimeaza un total de comenzi in valoare de peste 5 milioane de euro pentru aceste zile. Estimarea se bazeaza pe vanzari anticipate cu 50% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut. Valoarea totala a stocului de produse achizitionat ajunge la 10 milioane de euro.", a declaratIn cadrul campaniei de Black Friday, zeci de mii de produse vor fi disponibile pe Vivre.ro la preturi promotionale precum: canapele de la 599 lei, decoratiuni pentru casa de la 39 lei, accesorii de bucatarie si dining de la 39 lei, corpuri de iluminat de la 69 lei, covoare de la 99 lei, lenjerii de pat din bumbac de la 69 lei, cosmetice de la 29 lei, dar si seturi de baie de la 69 lei.