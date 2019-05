Platforma online care ofera servicii de mediu pentru orice firma din Bucuresti

Ziare.

Platforma iMediu a devenit o necesitate pentru cei care detin companii, fie mai mici sau mai mari, pentru ca preia obligatiile pe care le-ar fi avut un angajat in ceea ce priveste aceasta lege.Astfel, principalul beneficiu pe care il aduce aceasta platforma companiilor este preluarea responsabilitatilor si economisirea timpului.Pentru a beneficia de serviciile oferite de aceasta platforma, angajatorii trebuie sa opteze pentru un anumit tip de abonament. Abonamentele pot fi de baza, de baza plus consultant dedicat, de baza plus consultant dedicat si intocmirea declaratiilor.Principalele servicii pe care iMediu le ofera sunt: intocmirea registrelor de evidenta a deseurilor, intocmirea si depunerea declaratiilor la Administratia Fondului pentru Mediu, intocmirea raportarilor, depunerea acestora la Agentiile de Protectia Mediului, elaborarea chestionarelor statistice si inregistrarea in Sistemul Integrat de Mediu si raportarea in aplicatie SIM la termenul stabilit. Prin experienta considerabila si prin profesionalismul specialistilor, iMediu garanteaza companiilor evitarea amenzilor si sanctiunilor la controlul de mediu, indiferent de tipul deseurilor declarate. Totul la doar un click distanta!1. Crearea unui cont pe platforma;2. Declararea deseurilor in fiecare luna;3. Emiterea documentelor.Dupa ce angajatorul si-a creat cont pe platforma si a declarat deseurile, iMediu face toate demersurile necesare pentru a intocmi documente de mediu pentru respectarea legislatiei in vigoare care vor fi prezentate in cazul controalelor, respectiv pentru a ajuta firmele din Arges sa scape de grija acestei responsabilitati.Mai intai, se intocmesc registrele de evidenta a gestiunii deseurilor, apoi sunt identificate obligatiile de plata la Fondul pentru Mediu, sunt intocmite lunar si depuse in termenele legale.Pe langa aceste servicii, platforma asigura intocmirea raportarilor lunare, semestriale sau anuale si transmiterea lor in timp util catre APM, ANPM, AFM, DSV.In pasul final, sunt elaborate chestionare statistice privind generarea si gestionarea deseurilor si raportate catre autoritatile competente de protectie a mediului atat pe suport hartie, cat si online in aplicatia Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - denumita SIM (Sistemul Integrat de Mediu).Un alt beneficiu adus utilizatorilor acestei platforme este posibilitatea descarcarii documentelor necesare din contul de client.Care sunt utilizatorii care pot beneficia de aceasta platforma? Ei bine, iMediu ofera consultanta completa pentru orice afacere. Iata cateva dintre principalele tipuri de afaceri cu care platforma a interactionat:- Service-uri auto;- Tipografii;- Unitati medicale;- Farmacii;- Restaurante si fast-food;- Comert si distributie.Asadar, companiile nu trebuie decat sa creeze un cont, sa aleaga un abonament, iar totul va deveni mai simplu decat si-ar fi putut imagina! Scapati de grija controlului de mediu si de responsabilitatile obositoare cu ajutorul platformei iMediu!